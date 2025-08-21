Tiertafel Gelsenkirchen erreicht Katzen-Notruf aus der Türkei – herzzerreißende Bilder

Hunde und Katzen zählen in Deutschland nach wie vor zu den beliebtesten Haustieren. Doch die Haltungs- und Tierarztkosten steigen immer mehr an – für manche Familien werden sie sogar zu viel, sodass sie ihr Tier schweren Herzens abgeben. Einige landen sogar im Tierheim.

Zum Glück gibt es Tierheime, denn so landen die Tiere nicht einfach auf der Straße und werden mit Nahrung und Medizin weiter versorgt. Doch in vielen anderen Ländern kämpfen Katzen und Hund noch immer täglich auf den Straßen ums Überleben – so auch dieser Falls aus der Türkei, der bis nach Gelsenkirchen geht.

Hilferuf von der Türkei nach Gelsenkirchen

„Ein trauriger Notfall und Hilferuf aus der Türkei hat uns erreicht“, heißt es am Dienstag (19. August) von der Tiertafel in Gelsenkirchen auf Facebook. Der ehrenamtliche Verein unterstützt Haustierhalter in finanzieller Not durch Futter- und Pflegemittel, damit diese ihr Tier nicht sofort abgeben müssen. Doch dieser Hilferuf ist besonders.

In der Türkei wurde offenbar eine kleine Katze gefunden, deren Arm samt Pfote schwer verletzt ist. Von der Schulter an hat sich ein Band um das Ärmchen der Samtpfote gezurrt und scheint ihr dem Eindruck nach das Blut abzudrücken. Die Katze schleift den Arm mit letzter Kraft hinter sich her und miaut scheinbar vor Schmerzen, wie in einem Video in den Kommentaren zu sehen ist.

Katze in Not

„Unsere Hilfe kennt keine Ländergrenzen, was uns dazu bewegt auch hier zu helfen“, betont die Tiertafel Gelsenkirchen. Denn die Tierschützer vor Ort in Zonguldak seien mit der kleinen Katze bereits auf dem Weg zum Tierarzt. Womöglich steht den Tierärzten eine komplizierte und teure Operation bevor, um das Leben oder zumindest die Pfote der Katze zu retten. Und auch danach wird sie wohl noch lange nachversorgt werden müssen.

Dafür benötigt es Geld, weshalb die Tiertafel Gelsenkirchen um Spenden bittet. Wer sich beteiligen möchte, kann Geld auf folgende Konten schicken:



Empfänger: Tiertafel Gelsenkirchen

Kreditinstitut: Volksbank Ruhr Mitte eG

IBAN: DE31 4226 0001 05208556 01

BIC: GENODEM1GBU

oder Paypal :

info@tiertafel-gelsenkirchen.de