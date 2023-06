Mitten in den Sommerferien hat das Tierheim in Gelsenkirchen zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Ab sofort gilt eine Aufnahmestopp für Katzen, es werden vorerst keine der Fellnasen mehr im Tierheim aufgenommen.

Wer also aus verschiedensten Gründen jetzt seine Katze im Tierheim in Gelsenkirchen abgeben will, der wird sich ein anderes Tierheim suchen müssen. Gegenüber „DER WESTEN“ erklärte das Tierheim, dass die Kapazitäten einfach ausgeschöpft sind.

Tierheim in Gelsenkirchen: Aufnahmestopp für Katzen

In der Urlaubszeit kommt es leider immer wieder vor, dass Menschen ihre Tiere im Tierheim abgeben, weil sie keinen Sitter für ihre Fellnase finden. Ob das auch der Grund ist, dass das Tierheim in Gelsenkirchen nun einen Aufnahmestopp für Katzen verhangen hat, ist nicht bekannt.

+++ Hund landet in NRW-Tierheim – Pfleger sind sofort schockiert! „Wirklich trauriger Anblick“ +++

Dennoch ist klar: Das Tierheim Gelsenkirchen platzt aus allen Nähten. Via Facebook teilte das Tierheim Gelsenkirchen jetzt mit: „Ab sofort haben wir einen Aufnahmestopp für Katzen!!! Dies gilt für Abgabekatzen von privat! Fundtiere werden weiterhin aufgenommen, allerdings sieht es bezüglich unserer Aufnahmekapazität hier leider auch sehr eng aus.“

DAS kannst du jetzt machen

Auf Anfrage von „DER WESTEN“ erklärte das Tierheim, dass es jeden Tag viele Anfragen für Katzen gebe. Diesem könne man einfach nicht mehr nachkommen. Es bestehe aber die Möglichkeit, dem Tierheim ein Foto und die Daten der Katze zu schicken. Die Tierschützer würden den jeweiligen Fall dann prüfen und entscheiden, wie man damit umgeht.

Das könnte dich auch interessieren:

Da die Kapazitäten aber quasi ausgeschöpft sind, bittet das Tierheim in Gelsenkirchen sich an andere Tierheime zu wenden. Dort kannst du dann womöglich einen Platz für deinen Vierbeiner finden.