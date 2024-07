Taylor Swift in Gelsenkirchen: Jetzt herrscht Gewissheit – Swifties fallen vom Glauben ab

Seit Sonntag (30. Juni) ist die EM vorbei – zumindest in Gelsenkirchen. Denn beim aufreibenden Achtelfinal-Duell zwischen England und der Slowakei war die Schalker Arena zum letzten Mal Austragungsort des Fußballfestes in Deutschland.

Doch nach dem Großevent ist vor dem Großevent auf Schalke. Ganz Gelsenkirchen blickt gebannt auf die Konzerte von Taylor Swift. Vor den Auftritten des US-Superstars herrscht in der Ruhrpott-Stadt bereits Ausnahmezustand. Gelsenkirchen wurde sogar bereits kurzerhand umbenannt (mehr dazu hier >>>). Lange haben sich die „Swifties“ gefragt, was sonst noch rund um die Konzerte von Taylor Swift geplant ist. Jetzt ist die erlösende Nachricht durchgesickert, die Fans aufhorchen lässt.

Taylor Swift: Gelsenkirchen verkündet Mega-Event

Zwei Wochen vor der Ankunft des Weltstars im Ruhrpott lässt die Stadt Gelsenkirchen alle Swifties jubeln. Denn jetzt ist klar: Rund um die Konzerte in der Veltins-Arena wird es ein buntes Programm in der Stadt geben. „Die Stadt Gelsenkirchen lädt alle Taylor Swift-Fans und Musikbegeisterten zu einem einzigartigen Event ein“, heißt es bei Instagram.

Demnach soll sich der Heinrich-König-Platz vom 17. bis 19. Juli in „Taylor Town“ verwandeln, einem „Paradies für Fans der amerikanischen Sängerin“, wie die Stadt verspricht. Doch was erwartet die „Swifties“ an den Tagen zwischen 12 und 22 Uhr im Herzen der Gelsenkirchener City?

„Unvergessliches Erlebnis“

Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Gelsenkirchen, der City Initiative Gelsenkirchen sowie der Organisatoren Julia Meya und Marius Rupieper haben man „keine Mühen gescheut, um ein unvergessliches Erlebnis für alle Altersgruppen, Swifites und Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zu schaffen.“ Die Rede ist von DJ-Musik, Karaoke-Sessions, Do-it-yourself-Angeboten sowie Essens- und Getränkeständen. Und das ist noch nicht alles.

Demnach sollen sich die Swifties auch ohne Termin in einem Walk-In-Tattoo-Stand tätowieren lassen können. Wenn hier mal nicht an Erinnerungen für das ganze Leben gebastelt wird…