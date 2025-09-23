Stichwahl in Gelsenkirchen live – Andrea Henze (SPD) oder AfD-Zäsur in NRW?

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Kommunalwahl in Gelsenkirchen gewesen. Die SPD hat die Mehrheit im Stadtrat nur denkbar knapp vor der AfD verteidigen können. Nirgendwo in NRW holte die Rechtsaußen-Partei mehr Stimmen als in Gelsenkirchen und lag mit 29,92 Prozent nur knapp hinter der den Sozialdemokraten (30,36 Prozent). Mehr zum knappen Wahlausgang hier zum Nachlesen >>>.

Bei der Oberbürgermeister-Wahl war die Lage etwas deutlicher. Hier lag SPD-Kandidatin Andrea Henze mit 37,04 Prozent vor AfD-Kandidat Norbert Emmerich, der auf 29,75 Prozent der Stimmen kam. Weil niemand die notwendige absolute Mehrheit erzielte, kommt es nun am Sonntag (28. September) zur Stichwahl, bei der erstmals ein AfD-Kandidat die Chance auf die Macht in einem NRW-Rathaus hat. Wir halten dich hier im Newsblog über alle Entwicklungen zur OB-Stichwahl in Gelsenkirchen auf dem Laufenden.

++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren ++

Stichwahl in Gelsenkirchen: Andrea Henze oder AfD-Zäsur?

Dienstag, 23. September

14.30 Uhr: Die OB-Stichwahl in Gelsenkirchen ist keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Bis auf Herne und Hamm konnte keine Kandidatin oder kein Kandidat in einer der restlichen 21 kreisfreien Städte die notwendigen 50 Prozent der Stimmen sammeln. Alle Informationen zum Wahlmodus bei der Stichwahl sowie die Ergebnisse anderer Städte bekommst du hier >>>

Mehr Themen:

12 Uhr: Schon nach der Bundestagswahl im Frühjahr schaute ganz Deutschland nach Gelsenkirchen. Erstmals konnte die AfD hier eine Mehrheit (24,66 Prozent) in einer NRW-Stadt holen (hier mehr lesen >>>). Bei der Kommunalwahl konnte die AfD sogar noch mehr Wahlberechtigte auf ihre Seite ziehen und knackte um ein Haar die 30-Prozent-Marke.

Gelsenkirchen ist außerdem neben Duisburg und Hagen, die einzige NRW-Stadt, in der AfD-Kandidaten es in die Stichwahl geschafft haben. In Duisburg verfehlte der amtierende OB Sören Link (SPD) mit 46 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit und gilt als klarer Favorit gegen Carsten Groß. In Hagen kann Dennis Rehbein (CDU) bei der Stichwahl gegen Michael Eiche (AfD) auch auf die Unterstützung der SPD zählen.