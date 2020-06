Sparkasse in NRW mit drastischer Entscheidung: Viele Kunden betroffen

Bargeld? Schon wieder keins im Portemonnaie. Es ist spät am Abend. Doch am Lieblingskiosk mit Karte zahlen? Das funktioniert nicht. Gut, dass um die Ecke ein Geldautomat der Sparkasse steht.

Doch der schnelle Gang zum Automaten, egal zu welcher Uhrzeit, ist für manche Anwohner in Gelsenkirchen in Zukunft nicht mehr möglich. Denn dort wurden nun vier Automaten von der Sparkasse außer Betrieb gesetzt. Und das hat einen ernsten Grund.

Sparkasse in NRW macht diese Automaten dicht - viele Kunden betroffen

Betroffen von den Maßnahmen sind die sogenannten Außenwand-Geldautomaten. Das sind Automaten, die nicht etwa in einem geschlossenen Raum, wie einem Kundencenter platziert sind, sondern von außen an einer Häuserwand hängen und somit rund um die Uhr zugänglich sind.

Grund für die Schließung ist eine Empfehlung des Landeskriminalamtes. Vor dem Hintergrund der massiven Zunahme an Angriffen auf Geldautomaten in NRW in den letzten Monaten empfiehlt das LKA, Außenwand-Automaten in unmittelbarer Nähe zu Wohnbereichen zu schließen.

Die Sparkasse Gelsenkirchen schließt sich dieser Empfehlung an, wie schon zuvor die Sparkasse Bottrop oder Gladbeck. Das Kreditunternehmen hat daraufhin vier Außenwand-Automaten geschlossen, wie es auf seiner Facebook-Seite bekannt gibt.

Betroffen sind die Filialen in Bismarck, Erle und Horst sowie der SB-Stelle Schürenkamp.

Diesen Schritt erklärt die Sparkasse wie folgt: „Da die betroffenen Geldautomaten in unmittelbarer Nähe von Wohnbereichen angebracht sind und rund um die Uhr zugänglich sind, bedeuten die Sprengungen eine Gefahr für die Anwohner.“

Eine Maßnahme also, die zwar für viele Anwohner ärgerlich ist, sie dennoch schützt und zu ihrem Wohle ist. (pg)