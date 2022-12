Silvester in Gelsenkirchen: Stadt bittet um Böller-Verzicht – Bürger toben! „Erst recht eskalieren“

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und das wollen die meisten Menschen ausgelassen feiern! Neben einer guten Flasche Sekt, lauter Musik und der richtigen Location, gehört für viele vor allem eins an Silvester dazu: Feuerwerk! Doch das sieht die Stadt Gelsenkirchen offenbar anders.

Vor allem nach dem in den vergangenen Jahren Silvester geprägt von Corona-Maßnahmen wie Böllerverbot und Hygiene-Regeln war, wollen die Menschen in diesem Jahr so richtig Gas geben. Die Stadt Gelsenkirchen hat allerdings einen Appell an ihre Bürger: Verzichtet auf Böller!

Silvester in Gelsenkirchen: Bitte stößt auf Unverständnis

„Böllerfrei? Gelsenkirchen ist dabei. Silvester steht vor der Tür. Leider verursachen Feuerwerke viel Müll, hohe Feinstaubbelastungen und Lärm, der Menschen – vor allem solche mit Kriegserfahrungen – und Tiere in großen Stress und Angst versetzen kann“, schreibt die Stadt in einem Beitrag auf ihrer Facebook-Seite. „Rettungsdienste und Notaufnahmen sind an Silvester wegen schwerer Verletzungen, verursacht durch Feuerwerkskörper, regelmäßig überlastet. Deshalb appelliert die Stadt an alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, auf private Feuerwerke möglichst zu verzichten“, heißt es weiterhin.

Und diese Bitte stößt nicht bei allen Bürgern auf Verständnis. „Wie peinlich. Ich werde dieses Jahr erst recht eskalieren. Natürlich nur zum Jahreswechsel. Und die Straßen sind dreckig da die Straßenreinigung versagt“, schreibt ein Mann in die Kommentarspalte unter den Beitrag. Eine andere Frau findet: „Ja richtig, dann können wir mal gleich Silvester auch anders benennen und schlafen wir ne Runde… Immer alles erst recht, wenn es schon jahrelang da war. Man hätte es auch früher machen sollen.“

Weitere Themen:

Silvester in Gelsenkirchen: Einige Facebook-User verstehen die Bitte

Doch einige können die Bitte der Stadt auch nachvollziehen: „Natürlich Böllerfrei. Den Tieren zu lieben“, schreibt eine Frau. Und auch eine weitere Facebook-Userin schreibt: „Finde ich super… Es wird Zeit, dass es vollständig abgeschafft wird. Man kann auch zentrale Lasershows oder ähnliches machen.“

Ob man letztendlich Feuerwerkskörper zündet oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen – Hauptsache man gefährdet niemanden!