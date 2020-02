Shopping Queen im Revier: Kandidatin im Schalke-Fieber – ihr Mann steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag!

Gelsenkirchen. Tag vier bei „Shopping Queen“ im Revier! Zwar steht die Woche für die Kandidatinnen ganz im Zeichen des Webmusters „Hahnentritt“, in dem die Frauen ihr Outfit halten sollen.

Doch bei Kandidatin Tina gerät ganz schnell ein anderes Muster in den Fokus: die Farbkombination Blau-Weiß! Denn die 46-Jährige aus Gelsenkirchen-Buer hat eine ganz besondere Verbindung zum FC Schalke 04!

„Shopping Queen“ im Revier: Tina aus Gelsenkirchen ist verheiratet mit...

Im Interview mit DER WESTEN gibt Tina zu, bezüglich des FC Schalke 04 „ein bisschen vorbelastet“ zu sein. „Mein Mann Christof Osigus ist Torwarttrainer auf Schalke“, erzählt sie. „Er war Jugendtorwarttrainer von Manuel Neuer.“ Da müsse Tina natürlich selbst auch Schalke-Fan sein: „Was anderes gibt's bei uns gar nicht.“

Tinas Mann Christof Osigus ist Torwarttrainer und -scout beim FC Schalke 04. Foto: imago images / Eibner

Sport hat in Tinas Familie sowieso einen hohen Stellenwert. Ihre Tochter spielt intensiv Fußball. Und auch Tina selbst ist als Fitnesstrainerin, Personaltrainerin und Inhaberin zweier Tanzschulen ständig in Bewegung. Wenn sie als Fitness-Coach gerne mal unter ihre Fittiche nehmen würde? „Den Manuel Neuer natürlich“, antwortet Tina. Aber aufgrund dessen Bayern-Wechsel wird sie wohl kaum mit dem ehemaligen Schüler ihres Ehemannes trainieren können. Deswegen hat sie auch schon Ersatzkandidaten parat: Die Mannschaft des FC Schalke 04 in der Vorbereitung – „Das wäre mal cool.“

Tina über Mode im Ruhrgebiet: „Am liebsten shoppe ich in...“

Doch bei „Shopping Queen“ geht es für die 46-Jährige nun um Mode. Ihr persönlicher Stil beinhaltet berufsbedingt natürlich eine Menge Sportkleidung. „Aber wenn ich mal ausgehe, dann bin ich ganz abwechslungsreich“, so Tina. „Ich habe in meinem Kleiderschrank jede Stilrichtung. Aber schon als als alle anderen.“ Auf einen typischen Kleidungsstil für das Ruhrgebiet will sich die 46-Jährige nicht festlegen. „Eigentlich ist alles vertreten“, findet sie. „Eine gute, bunte Mischung.“

„Shopping Queen“: Tina (l.) aus Gelsenkirchen muss ein Outfit im Hahnentrittmuster finden. Foto: Screenshot TVNOW

Ihre Lieblings-Shopping-Stadt? Düsseldorf. Die Stadt sei der Mode immer einen Tick voraus, so Tina. In Essen, wo „Shopping Queen“ in dieser Woche seine Zelte aufgeschlagen hat, kauft sie dagegen seltener ein – Grund dafür ist die schlechte Verkehrsverbindung, „da steht man ganz oft auf der 224“.

Heidi Klum als Vorbild

Im Style-Bereich, aber auch auf menschlicher Ebene, hat Tina ein prominentes Idol: „Germanys Next Topmodel“-Moderatorin Heidi Klum. „Die ist so aufgeschlossen und crazy und auch ein bisschen anders vom Modestil“, so Tina. Aber eine Sache stört die 46-Jährige an ihrem Vorbild: „Ihre wechselnden Partner. Ich bin seit dem 16. Lebensjahr mit meinem Mann zusammen. Deswegen komme ich damit nicht so gut klar.“

+++ „Shopping Queen“ in Essen mit Kandidatin Nadine – unglaublich, wen die Fotografin schon vor der Linse hatte +++

Ob sie in Gelsenkirchen ein Hahnentritt-Outift zusammenstellen kann, das Stardesigner Guido Maria Kretschmer begeistern kann? (at)

Das siehst du bei „Shopping Queen“ von montags bis freitags um 15 Uhr oder bei TV Now.