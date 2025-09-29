Massenschlägerei in Gelsenkirchen: Mann stirbt – drei lebensgefährlich verletzt

Der 28. September (Sonntag) endete in Gelsenkirchen im Ausnahmezustand: Gegen 20 Uhr eskaliert in der Pommernstraße im Stadtteil Bismarck eine Auseinandersetzung.

Zwischen 20 und 30 Personen gerieten auf offener Straße in eine brutale Auseinandersetzung: Ein Mann ist mittlerweile an seinen Stichverletzungen gestorben. Nun ermittelt die Mordkommission.

Auseinandersetzung in Gelsenkirchen-Bismarck: Polizei bestätigt Einsatz von Waffen

Am Sonntagabend, dem 28. September 2025, kam es in Gelsenkirchen im Stadtteil Bismarck zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 20 Uhr eskalierte in der Pommernstraße ein Streit zwischen rund 20 bis 30 Personen – mit dramatischen Folgen. Die Auseinandersetzung weitete sich zu einer heftigen Massenschlägerei aus, bei der laut Polizei auch Messer, Elektroschocker und Baseballschläger eingesetzt wurden.

Schnell war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Helikopter vor Ort, sicherte den Bereich weiträumig ab und nahm erste Ermittlungen auf. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Vor Ort nahmen die Beamten sechs Tatverdächtige vorläufig fest: drei Männer im Alter von 16, 29 und 52 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 25, 28 und 50 Jahren.

Mann an Stichverletzungen gestorben

Was genau zur Eskalation führte, ist bislang unklar. Doch mindestens fünf Personen wurden infolge der Auseinandersetzung in Gelsenkirchen schwer verletzt, vier von ihnen schweben in Lebensgefahr. Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Inzwischen ist bekannt, dass eine der verletzten Personen, ein 56-jähriger Mann, im Krankenhaus gestorben ist. Auf Nachfrage teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, er habe tödliche Stichverletzungen erlitten. Nun ermittelt die Mordkommission.

Was genau den Ausbruch der Gewalt ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die nun die Hintergründe der Tat untersucht.

Die Ermittler bitten dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen oder gehört hat, soll sich bei der Polizei Gelsenkirchen melden – unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.