S04-Fan Annette erlebt bittere Minuten auf Schalke – sie wird nie wieder zurückkehren

Noch einmal das Steigerlied hören, das Fahnenmeer beim Schalker Vereinslied „Blau und Weiß wie lieb ich dich“ genießen und die Knappen von der Tribüne der Veltins-Arena anfeuern. Das war der Traum von S04-Fan Annette.

Beim Spiel des FC Schalke 04 gegen Hannover 96 sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Eine runde Sache – wäre da nicht der bittere Nackenschlag in den letzten Minuten gewesen.

S04-Fan Annette: Herzenswunsch auf Schalke

Auf den letzten Metern des Lebens wünschen sich die meisten Menschen, noch einmal Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Und das im besten Fall an Orten, mit denen sie die schönsten Erinnerungen ihres Lebens verbinden. So war es auch im Fall von Annette, die noch einmal mit ihrem Enkel die Stadion-Atmosphäre auf Schalke einsaugen wollte.

Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Essen machte es möglich. Mit Unterstützung der Stiftung „Schalke hilft!“ sollte Annette unter Sauerstoffzufuhr noch ein letztes Mal ein Spiel ihrer Herzensmannschaft von der Tribüne aus verfolgen können.

Dabei sollte Annette die Stadionwurst am Ende besser schmecken als das Ergebnis. Wer sich Mitte März noch minimale Hoffnungen gemacht hatte, dass der FC Schalke 04 noch einmal oben angreifen könnte, der wurde spätestens nach der Schlussphase gegen Hannover 96 eines Besseren belehrt.

Bittere Pleite auf Schalke

Zwar waren die Schalker durch den Treffer von Christopher Antwi-Adjei (27. Minute) lange auf der Siegerstraße. Doch zum Ende des Spiels erlebte Königsblau einen bitteren Dämpfer. Ein Doppelschlag von Jannik Rochelt (87. Minute) und Havard Nielsen (88. Minute) ließ die Träume aller Schalker Fans zerplatzen.

Annette und ihr Enkel ließen sich die Stimmung allerdings davon nicht vermiesen. Sie waren dankbar dafür, noch einmal gemeinsam Zeit in der Schalker Arena verbracht haben zu dürfen. Ein letzter gemeinsamer Stadionbesuch, der allen Beteiligten für immer in Erinnerung bleiben wird.

Der Wünschewagen lebt ausschließlich von Spenden und ehrenamtlicher Mitarbeit. Du möchtest den ASB unterstützen? Hier findest du alle notwendigen Informationen >>>