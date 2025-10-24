Unfall-Chaos auf dem Weg zum Schalke-Spiel! Straßenbahn verunglückt

Heftiger Unfall am späten Freitagnachmittag (24. Oktober) in Gelsenkirchen. Eine Straßenbahn hat kurz nach 17 Uhr ein Uber-Auto gerammt.

Das Unglück ereignete sich auf der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Grenzstraße. Der Zeitpunkt des Unfalls hätte nicht unglücklicher sein können. Denn am Freitagabend (18.30 Uhr) sollte der FC Schalke 04 sein Heimspiel in der Veltins-Arena gegen SV Darmstadt austragen.

Weil auf der wichtigen Straße und den Gleisen Richtung Veltins-Arena zwischenzeitlich gar nichts ging, kam es zu massivem Stau, wie eine Sprecherin der Polizei Gelsenkirchen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte.

Straßenbahn-Unglück am Schalke-Spieltag

Es hat ordentlich gerumst unweit der Schalker Veltins-Arena. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte eine Bogestra-Bahn rund eineinhalb Stunden vor Anpfiff der Partie des FC Schalke 04 in die Seite eines Uber-Wagens mit Essener Kennzeichen.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen eilte zum Unfallort und musste den Fahrer aus dem Unfallwagen befreien. Nach Angaben der Polizei-Sprecherin erlitt der Uber-Fahrer genau wie der Beifahrer nur leichte Verletzungen. In der Bahn selbst gab es keine Verletzten.

Straßenbahn-Unfall in Gelsenkirchen kurz vor dem Schalke-Heimspiel. Foto: Justin Brosch

Straße Richtung Veltins-Arena gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Polizei Gelsenkirchen die wichtige Verbindungsstraße aus der Innenstadt in Richtung Veltins-Arena zwischenzeitlich in beide Richtungen sperren. Auch der Straßenbahn-Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Wer sich nicht rechtzeitig auf den Weg zum Schalke-Spiel gemacht hatte, brauchte deshalb Geduld.

Mehr Themen:

Die Feuerwehr arbeitete unter Hochdruck, damit der Verkehr schnellstmöglich wieder rollen konnte. Gegen 18 Uhr war schließlich Kurt-Schumacher-Straße nur noch Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr Richtung Veltins-Arena konnte wieder fließen. Laut der Polizeisprecherin war es eine halbe Stunde vor Anpfiff aber noch „relativ voll“ in dem Bereich.