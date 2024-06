WDR macht es offiziell – Schalke-Fans bekommen weiche Knie

Gelsenkirchen-Schalke ist sicher einer der bekanntesten Stadtteile Deutschlands. Schließlich ist der dort beheimatete FC Schalke 04 auch trotz Zweitliga-Zugehörigkeit einer der größten Fußballclubs des Landes. Der Verein steht wie kein zweiter für Tradition und Werte.

Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Während die Fußball-Tradition deutschlandweit bekannt ist, ist die Stadt Gelsenkirchen eine der ärmsten in ganz Deutschland. Und Schalke dort der ärmste Stadtteil. Geprägt zwischen Tradition und Armut – was für eine Geschichte. Der WDR hat sich das zum Anlass einer ganz besonderen Aktion genommen.

WDR macht es offiziell: Schalke-Fans sind gerührt

Der Stolz für den Schalker Fußballverein ist seit jeher ungebrochen. Die Liebe für diesen Fußballverein ist in der Region riesengroß. Das sieht auch der WDR so und hat diesen Hintergrund zum Anlass genommen, um etwas Großes zu planen: eine aufwendige Dokumentation. In dieser wird die blau-weiße Gemeinschaft aus dem Ruhrgebiet dargestellt. „Kabarettistin und Fan Ingrid Kühne erzählt die Geschichte der symbiotischen Beziehung zwischen dem FC Schalke 04 und seiner Heimatstadt Gelsenkirchen“, erklärt der WDR.

Doch damit nicht genug. Zahlreiche Akteure, die tief verwurzelt bei Schalke 04 sind, haben ebenfalls ihren Beitrag in der Doku. Da ist zum Beispiel Tina Krone, die mit ihrer Trommel die Mannschaft anfeuert und zugleich Bedürftige mit dem Restbestand aus dem Catering der VIP-Logen versorgt. Auch Stadtführer Olivier Kruschinski, der stets für die Schalker Erinnerungsorte kämpft, wird in der Doku vom WDR vorgestellt.

Mit der Reihe „Meine Heimat. Mein Verein.“ will der WDR die mitgliederstarken Fußballvereine in Nordrhein-Westfalen vorstellen und zeigen, wie sehr der Fußball das Lebensgefühl in Dortmund, Köln, Gelsenkirchen und Bielefeld prägt. Die Sendung „Meine Heimat. Mein Verein. Auf Schalke“ wird am 24. Mai um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt.