Razzia in Gelsenkirchen: Polizei-Hundertschaft stürmt Laden – das steckt dahinter

Gelsenkirchen. Razzia in Gelsenkirchen! Am Donnerstag durchsuchten Beamte in Gelsenkirchen-Bismarck ein Büro. Doch was steckte dahinter?

Die Durchsuchungsmaßnahmen in Gelsenkirchen übernahm die Task Force NRW, die Finanzverwaltung sowie das LKA NRW. Auch eine Einsatzhunderschaft war vor Ort in der Straße Braubauerschaft.

In Gelsenkirchen durchsuchte das Landeskriminalamt NRW die Räume. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Die Beamten durchsuchten die Räume eines Büros und auch eines angrenzenden Ladens. Sie stellten Dokumente sicher.

---------

Nach Aussagen des LKA ging es bei der Razzia in Gelsenkirchen um Steuerangelegenheiten. LKA-Sprecher Andre Faßbender bestätigte gegenüber der „WAZ“ die Durchsuchungsmaßnahmen unter Federführung der Taskforce NRW. Hintergründe gaben weder LKA noch die Gelsenkirchener Polizei bekannt. (ldi)