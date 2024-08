Rammstein auf Schalke: Doch viele schaue neidisch nach München – „Toppt wohl Gelsenkirchen“

Was für ein Konzertmarathon in Gelsenkirchen! Nachdem Weltstar Taylor Swift die nordrhein-westfälische Stadt zum Beben gebracht hat, folgt nur wenige Tage später das absolute Kontrastprogramm. Die Band Rammstein tritt dabei gleich fünfmal in der Veltins-Arena auf Schalke auf. Zwischen dem 26. und 31. Juli spielt die Band um den umstrittenen Sänger Till Lindemann in der Ruhrpottstadt und bringt tausende Fans zur Ekstase.

Zuvor hatten die „Swifties“ Gelsenkirchen ihren Stempel aufgedrückt. Die Stadt wurde in „Swiftkirchen“ umbenannt, überall wimmelte es von Fans des US-Popstars in bunten und glitzernden Outfits und rund um die Arena herrschte eine fröhliche und unbeschwerte Stimmung. Nach ihrem anschließenden Auftritt in Hamburg kam die Sängerin nach München, wo die Stimmung nicht weniger ausgelassen war.

++ Rammstein in Gelsenkirchen: Fans platzt der Kragen – selbst die Stadt ist „sehr irritiert“ ++

Auch die Rammstein-Fans machen selbstverständlich ordentlich Stimmung. Aber mit dem Hype um Taylor Swift kann wohl niemand mithalten, wie neue Bilder beweisen.

Rammstein auf Schalke: Toppt DAS Gelsenkirchen?

Wenn Taylor Swift im Münchner Olympiapark auftritt, steht die ganze Region Kopf. Während viele Fans im Stadion ihre Show genießen, gibt es auch tausende Fans, die keine Karten mehr ergattern konnten. Und genau die versammeln sich dann auf dem Olympiaberg. Der Hügel ist der perfekte Ort für ein kostenloses Open-Air-Konzert zum Zuhören.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bilder wie diese, die davon im Netz kursieren, sind purer Wahnsinn. Kaum ein grüner Fleck ist auf dem berühmten Hügel noch zu sehen (mehr dazu hier <<<).

Auch in Gelsenkirchen tummelten sich während der Taylor-Swift-Konzerte hunderte „Swifties“ ohne Eintrittskarten vor der Veltins-Arena, um ihrem Idol ganz nahe zu sein. Doch die Dimensionen aus München stellen wohl alles in den Schatten, wie Gelsenkirchener in einer lokalen Facebook-Gruppe neidlos anerkennen müssen: „Das toppt wohl noch mal Gelsenkirchen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Swifties belächeln Rammstein-Fans

Zwischen Rammstein-Fans und „Swifties“ gab es im Vorfeld der Konzerte immer wieder Spannungen. Immerhin hat Gelsenkirchen an den drei Konzerttagen mächtig aufgetrumpft, es gab eine Umbenennung der Stadt und Selfie-Spots in der Innenstadt wurden aufgebaut. Bei Rammstein? Fehlanzeige. Die Fans von Taylor Swift, die sich immer wieder Kritik anhören müssen, haben sich darüber schon lustig gemacht. Mehr dazu hier <<<.