PUR verlegt Konzert in der Veltins-Arena – Band warnt Fans eindringlich

Endlich ist es so weit. Am Samstag (6. September) ist PUR im Rahmen der Tour „30 Jahre Abenteuerland“ zu Gast in der Veltins-Arena auf Schalke. Einen Tag zuvor lädt die Band um Frontmann Hartmut Engler zur öffentlichen Generalprobe ein.

Beide Shows in der Veltins-Arena sollten eigentlich um 20 Uhr beginnen. Doch jetzt rudert PUR zurück – im wahrsten Sinne des Wortes.

PUR vor Konzert in Veltins-Arena unter Druck

Hartmut Engler und seine Band haben sich am Donnerstag (4. September) in der Veltins-Arena eingegroovt. Bei den Proben habe man festgestellt, dass das geplante Programm „satte drei Stunden“ dauere, wie Hartmut Engler in einem Instagram-Video ankündigt.

++ Kurz vor PUR auf Schalke geht die Nachricht um – Fans flippen aus ++

Eine Aussicht, die PUR-Fans sicher jubeln lässt. Die Band setzt allerdings eine Deadline unter Druck. Denn laut offiziellen Vorgaben müssen Konzerte auf Schalke spätestens um 23 Uhr enden. „Weil wir euch ja kennen, ihr seid frenetisch und ihr wollt auch Party haben, können wir nicht genau abschätzen, dass das Konzert nach drei Stunden beendet ist“, erläutert Hartmut Engler.

++ Veltins-Arena macht Taylor Swift ein unschlagbares Angebot – geht jetzt alles ganz schnell? ++

PUR schmeißt Konzert-Plan auf Schalke um

Die Band habe sich deshalb entschlossen, mit dem Konzert sicherheitshalber um 19.45 Uhr zu beginnen. Schließlich wolle die Band um Hartmut Engler ihr Programm nicht abspecken: „Ihr sollt die ganze Ladung abkriegen“, so der Sänger und bittet seine Fans pünktlich da zu sein, um nichts zu verpassen. Sein Versprechen: „Wir werden eine Mega-Party haben.“

Mehr Themen:

Die Ansage gilt nicht nur für das Konzert. Auch die Generalprobe werde nach vorne verlegt und beginnt am Freitag bereits um 19.45 Uhr. PUR-Fans sollten also frühzeitig anreisen, um nichts zu verpassen. Und vor allem können sie sich auf eine geballte Ladung Party freuen.