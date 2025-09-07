Pur-Fans auf Schalke kalt erwischt – einer spricht aus, was alle denken

Ein Chor aus 68.000 Stimmen. Vereint in Gänsehaut in der Veltins-Arena. Als beim „Pur and Friends“-Konzert am Samstagabend (6. September) auf Schalke die ersten Klänge von „Wenn sie diesen Tango hört“ ertönen, steht vielen Fans der emotionalste Moment des Abends bevor.

Alle in der Veltins-Arena wissen: Es ist das Lieblingslied von Hartmut Englers Mama. Und viele verbinden selbst tief bewegende Erinnerungen mit dem Lied, das sie seit Jahrzehnten begleitet. Als Hartmut Engler in den Chor einstimmt, ist es um das Publikum geschehen. „Hab’s geschafft, diesmal nicht zu weinen…“, schreibt ein Pur-Fan in der Kommentar-Spalte unter dem Video zum Song bei Instagram, muss aber eingestehen: „Und dann fing Hartmut an. Ja ok, weine ich halt doch.“

Pur-Fans lassen ihren Emotionen auf Schalke freien Lauf

Und damit sprach der Pur-Fan aus, was alle bei dem Lied denken sollten. „So ging’s mir auch“, kommentiert eine. „Oh, dann war ich ja nicht die einzige“, die nächste. Andere teilen hochemotionale Erlebnisse, die während des Liedes hochkamen und zu Tränen rühren: „Bei Tango habe ich geweint, fast vor einem Jahr ist mein Papa gestorben im Alter von 90 Jahren, wenige Monate zuvor meine Mama mit 87 Jahren.“

Pur nimmt seine Fans an diesem Abend eben nicht nur mit ins Abenteuerland, sondern auch auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. „Das war sooooo wunderschön! Und dieses Lied das emotionalste. Gänsehaut Pur“, so ein weiterer Fan. Pur, das ist eben nicht nur Party-Hitmix, sondern eine emotionale Reise durch Kindheit und Erwachsenwerden, durch Verlust, Trennung und gemeinsame Verbindungen.

Pur auf Schalke: „Ohne Worte

„Danke, ohne Worte…. ich habe Euch auf Eurer Abenteuerlandtour vor 30 Jahren das letzte Mal live gesehen (20-jährig) und heute war ich mit meinen Kindern bei Euch“, beschreibt ein Fan seine Flashbacks und gesteht ebenfalls: „Ich hatte Tränen der Freude in den Augen. Danke Pur, Danke auch an Eure Gäste, was für ein wunderschöner, an gute alte Zeiten erinnernder Abend.“

Am Ende sollten 68.000 Zuschauer komplett beseelt nach Hause gehen. Sie haben getanzt, gelacht, geweint und freuen sich auf die nächsten 30 Jahre mit ihrer Lieblingsband. „Ich war schon auf so vielen pur Konzerten, aber Schalke ist so einmalig und immer wieder so toll“, freut sich ein Fan und dankt der Band für den wunderschönen Abend: „Freue mich auf noch viele weitere Konzerte, jetzt wird die Wartezeit wieder ein weiteres Mal mit dem superschönen Musical von Pur überbrückt.“