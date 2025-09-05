Kurz vor PUR auf Schalke geht die Nachricht um – Fans flippen aus

„30 Jahre Abenteuerland“! Kaum zu glauben, aber wahr: Vor drei Jahrzehnten hat PUR sein wohl berühmtestes Album veröffentlicht. Zum Jubiläum gibt sich die Band um Sänger Hartmut Engler Anfang September auf Schalke die Ehre.

Weil das Konzert in der Veltins-Arena am Samstag (6. September) in Windeseile ausverkauft war, hatte sich PUR dafür entschieden, auch die Generalprobe am Vortag öffentlich zu machen. Jetzt ist klar, wer bei beiden Auftritten mit der Kult-Band auf der Bühne stehen wird.

PUR macht es vor Schalke-Konzert offiziell

Kein Geringerer als Nicholas Müller, Frontmann der Band Jupiter Jones wird bei „PUR & Friends“ sowie bei der Generalprobe in der Veltins-Arena zu Gast sein. „Wir freuen uns riesig und werden die Stille gemeinsam laut und gut hörbar machen!“, verspricht PUR.

Die Fans jubeln über die Bekanntgabe. Hier einige Reaktionen:

Das wird Gänsehaut!

Meeeeeega

Ich muss definitiv Taschentücher einpacken

Einige von ihnen können sich noch Hoffnungen auf letzte Tickets für die Generalprobe machen. Denn Gewinner einer Auslosung sollten noch persönlich benachrichtigt werden, wie die Band am Montag (1. September) verkündete.

Doppel-Auftritt für Nicholas Müller in Gelsenkirchen

Wer keine Tickets für das Konzert auf Schalke bekommt, kann zumindest Nicholas Müller am Samstagabend noch in Gelsenkirchen sehen. Denn der Sänger steht mit seiner Band nach seinem Auftritt im Vorprogramm von PUR noch bei „Rock am Dom“ in Gelsenkirchen auf der Bühne.

Jupiter Jones wird dabei ab 20.45 Uhr Headliner der „Umsonst-und-Draußen“-Veranstaltung auf der neuen Domplatte in Gelsenkirchen-Buer sein. Eine logistische Herausforderung für Nicholas Müller, aber auch ein großes Geschenk für seine Fans.



