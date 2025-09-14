Pur-Fans klappt auf Schalke die Kinnlade herunter – bei der Zugabe passiert es

Was für ein Abend. Was für eine Show. Was für ein Glück. Das „Pur and Friends“-Konzert am Samstagabend (6. September) auf Schalke hat das Publikum von Anfang bis Ende mitgerissen. Dabei konnten die Fans sich nicht nur über die Performance von Hartmut Engler und seiner Band freuen.

Neben Pur standen unter anderem auch Nicolas Müller (Frontmann von Jupiter Jones), Heinz Rudolf Kunze („Dein ist mein ganzes Herz“), Juli-Sängerin Eva Briegel oder Nik Kershaw („Wouldn’t it be good“) auf der Bühne. Zum großen Finale wartete dann noch ein ganz besonderes Highlight auf das Publikum in der Veltins-Arena auf Schalke.

Pur-Fans erleben Überraschung auf Schalke

Denn zur Überraschung des Publikums stieg bei der Zugabe erstmals in diesem Jahr das Chor-Ensemble aus dem Pur-Musical auf die Bühne. Das Arrangement des Abenteuerland-Musicals hatte bis Februar 2025 in über 450 Shows rund 400.000 Besucher im Düsseldorfer Capitol-Theater begeistert. Am Samstag kam der Chor zur Zugabe auf die Bühne und performte gemeinsam mit der Band den Song „Drachen sollen fliegen“.

Dabei lieferte das Ensemble ein neues vielstimmiges Ende – absolute Gänsehaut auf Schalke, bevor Pur das Publikum mit dem Song „Lena“ in den Abend tanzen ließ.

Pur-Fans können es kaum erwarten

Wer genau hinschaute, konnte bei der Zugabe erkennen, dass neben einigen Hauptdarstellenden der Düsseldorfer Weltpremiere neue Gesichter auf der Bühne standen. Die gehören zum neuen Ensemble, das ab Ende Dezember auf große Tournee durch Deutschland geht.

Das sind die Termine der Pur-Musical-Tournee:

Mannheim, Rosengarten 30.12.2025 – 4.1.2026

München, Deutsches Theater 06.1. – 18.1.2026

Bremen, Metropol Theater 20.1. – 25.1.2026

Berlin, Admiralspalast 27.1. – 08.2.2026

Stuttgart, Theaterhaus 11.2. – 15.3.2026

Basel, Musical Theater 24.3. – 29.3.2026

Dortmund, Konzerthaus 07.4. – 12.4.2026

Oberhausen, Metronom Theater 14.4. – 3.5.2026

Hannover, Theater am Aegi 5.5. – 17.5.2026

„Ich bin überglücklich, dass bei unserer großen Abenteuerland-Geburtstagsparty auf Schalke das tolle Musical-Ensemble mit dabei war“, jubelt Hartmut Engler und gibt Einblicke in den Zusammenhalt: „Die ganze Band hat das Bühnen-Stück so richtig ins Herz geschlossen und es ist aus der PUR-Familie nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns besonders, den neuen Cast-Mitgliedern einen riesigen Energieschub für die erste Tournee mitgegeben zu haben!“

Die Musical-Tournee startet zehn Tage nach dem Abschluss der Pur-Arena-Tour. Tickets gibt es ab 39,90 Euro jetzt schon im Vorverkauf.