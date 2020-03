Polizei-Hund wird zum Helden: Teenager überfallen Supermarkt – dann schaltet sich Duke ein

Gelsenkirchen: Dank Polizeihund Duke konnten am Dienstagabend zwei Diebe gefasst werden. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Polizei-Hund Duke aus Gelsenkirchen entkommt man nicht so leicht!

Diese Erfahrung mussten auch zwei Jugendliche (16, 19) machen, die am Dienstagabend gegen 21 Uhr einen Supermarkt in Gelsenkirchen-Erle überfallen haben. Die beiden polizeibekannten Täter entwendeten Bargeld und zwei Schachteln Zigaretten, kamen mit ihrer Beute aber nicht weit.

Gelsenkirchen: Polizei-Hund Duke ermöglicht Festnahme zweier Diebe

Die alarmierte Polizei nahm sofort mit Diensthund Duke die Verfolgung auf. Der 16-Jährige konnte noch in der Nähe des Tatorts gestellt und festgenommen werden. Der 19-jährige Komplize hatte sich zunächst in einem Gebüsch versteckt, bevor er seine Flucht fortsetzte – ihm dicht auf den Fersen: Der Diensthundeführer inklusive Duke.

Der 19-Jährige versuchte, seine Verfolger abzuhängen, indem er über mehrere Garagen und Gartenzäune kletterte. Doch der Plan scheiterte. Auf dem Dach einer Garage holte Duke den Flüchtigen ein.

Durch lautes Bellen schüchterte er den 19-Jährigen derartig ein, sodass dieser ebenfalls gestellt und in Gewahrsam genommen werden konnte. Die Ermittlung dauern noch an. (at)