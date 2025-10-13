Video von „Olé auf Schalke“ erhitzt die Gemüter – weil Sänger SIE auf die Bühne holt

Es sind die Momente, die Konzert-Besucher nie vergessen werden. Einmal mit dem Idol auf der Bühne stehen und gemeinsam den Lieblings-Hit performen. In diesen Genuss konnte auch eine Konzert-Besucherin am Samstag (11. Oktober) beim Auftritt von Julian Sommer bei „Olé auf Schalke“ in der Veltins-Arena kommen.

Doch das Strahlen in den Augen des glücklichen Fans sorgte im Nachgang nicht nur für Entzückung. Und das lag am Alter des Mädchens auf der Bühne.

Video von „Olé auf Schalke“ erhitzt die Gemüter

„Ich kenne dich mittlerweile seit vier Jahren und seitdem will ich dich live sehen“, sagte die kleine Lena nach dem gemeinsam performten Song mit Malle-Star Julian Sommer. „Wie süß ist das denn?“, „Ich schmelze“ und „Zucker“, feierten zahlreiche Fans das aus der Veltins-Arena bei Instagram.

Hier meldete sich auch die kleine Lena noch einmal zu Wort: „Danke, danke für dieses tolle Erlebnis und das du, Julian Sommer, meinen Traum erfüllt hast. Einfach unglaublich und nicht in Worte zu fassen.“ Doch nicht jeder konnte der Nummer etwas Positives abgewinnen. „Wie alt ist sie?“, fragt eine Gelsenkirchenerin bei Facebook und will es nicht wahrhaben: „Ein Kind bei den Texten und ner Saufparty – ich weiß ja nicht.“

Konkret ging es um Liedzeilen, wie „Nicht viel an, doch viel drin wie in meinem Wodka-Krug“, die das Duo gemeinsam auf der Bühne trällerte.

„Das ist erschreckend“

„Viele dieser Lieder laufen auf Karnevalspartys in Kindergärten und Grundschulen. DAS ist erschreckend“, regt sich eine weitere Beobachterin des Treibens auf der Bühne auf. „So hat mein Sohn auch Ballermannlieder kennengelernt. Konnte das erst gar nicht glauben.“

Doch nicht alle können die Aufregung um die Performance verstehen. „Kind lieber einsperren und nichts erleben lassen?“, fragt einer rhetorisch und erinnert sich an die eigene Kindheit: „Wir waren früher auch mit auf Feten und Geburtstagen und hey wir leben noch und es hat uns nicht geschadet. Danke, dass ich nicht solche Eltern haben.“ Ein anderer Ballermann-Fan stimmt zu: „War so niedlich die Kleine gestern. Endlich ein normales Kind.“ Die Geschmäcker, sie sind eben verschieden.