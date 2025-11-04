Fans kennen nach „Olé auf Schalke“ kein Halten mehr – doch eine Sache sollte ihnen unbedingt klar sein

Mallorca-Feeling statt Herbst-Blues! Am Samstag (11. Oktober) machte „Olé auf Schalke“ wieder Halt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen – und brachte das Heimstadion des FC Schalke 04 mit Partyschlagern und Ballermann-Hits zum Beben.

Lorenz Büffel, Mickie Krause, Isi Glück, Mia Julia, Marc Eggers, Julian Sommer und viele mehr – sie alle gaben sich bei „Olé auf Schalke“ die Ehre. Die mehrstündige Party, die seit traditionell den Abschluss der jährlichen „Olé“-Tour durch mehrere deutsche Städte bildet, war einmal mehr ein riesiger Erfolg und soll demnach natürlich auch 2026 wieder stattfinden.

Und allein diese Ankündigung treibt mehrere Fans direkt schon in die Ticketshops. Dabei steht noch gar kein Termin für „Olé auf Schalke 2026“ fest – oder etwa doch?

„Olé auf Schalke“ kehrt 2026 zurück

Auch 2026 wird es wieder mehrere „Olé“-Partys in Deutschland geben. Die Tour-Termine stehen auch bereits fest:

3. Juni 2026 – Olpe

13. Juni 2026 – Hannover

4. Juli 2026 – Mönchengladbach

11. Juli 2026 – Münster

11. Juli 2026 – Halle

25. Juli 2026 – Aurich

1. August 2026 – Dortmund

8. August 2026 – Bremen

22. August 2026 – Geldern

19. September 2026 – Köln

Der Tour-Abschluss findet dann wie immer auf Schalke statt. Doch einen genauen Termin in Gelsenkirchen gibt es wohl noch nicht. „Das genaue Datum steht noch nicht fest“, schreibt auch der offizielle „Olé“-Account direkt nach der Show am Samstagabend auf Social Media.

Doch einige Fans werden stutzig – denn sie haben sich bereits nach Tickets für 2026 umgesehen. Und siehe da: Auf „Eventim“ wurden bereits erste Karten angeboten. Und einen Termin gab es auch schon: Samstag, den 10. Oktober 2026. Und der ein oder andere Fan hat sich sogar schon seine Tickets gesichert, wie in den Facebook-Kommentaren zu lesen ist.

Steht das Datum also doch schon fest? Einige Fans sind sich diesbezüglich sicher, teilen den Termin in den Kommentaren schon mit anderen

Wichtige Info zum Termin

Die Antwort lautet jedoch: Nein. Zwar gibt auch die Veltins-Arena auf ihrer offiziellen Ticketwebsite den 10. Oktober 2026 als Datum an, schreibt jedoch gleichzeitig in ihrem Begleittext: „Der genaue Termin wird erst im Juli 2026 festgelegt und kommuniziert.“

Mit anderen Worten: Der 10. Oktober 2026 ist zunächst nur ein Vorab-Termin, der für den Ticket-Vorverkauf benötigt wird. Bis in einigen Monaten könnte sich dieser jedoch aufgrund diverser Umstände noch verschieben.

Gleichzeitig wurde dieser Vorab-Termin natürlich nicht grundlos ausgewählt. In den vergangenen Jahren fand „Olé auf Schalke“ immer rund um das zweite Oktober-Wochenende statt. Der Termin am 10. Oktober 2026 ist also sehr wahrscheinlich – dennoch sollten sich Fans klar sein, dass dieses Datum noch keinesfalls offiziell feststeht.