Gelsenkirchen: Flugzeug kreist über Stadt – plötzlich bemerken Anwohner einen fiesen Geruch

In Gelsenkirchen spielten sich am 28. September, einem Donnerstag, ungewöhnliche Szenen ab. Über der Ruhrgebiets-Stadt kreiste mehrmals ein Flugzeug der deutsch-türkischen Fluggesellschaft „SunExpress“.

Immer und immer wieder beobachten die Anwohner, wie das Flugzeug seine Kreise über der Stadt zog. Plötzlich bemerken die Gelsenkirchener einen fiesen Geruch, wie die WAZ berichtet (hier).

Gelsenkirchen: Deshalb kreiste das Flugzeug über der Stadt

Nach Informationen der WAZ kreiste zwischen 20.15 und 21.45 Uhr eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft „SunExpress“ gleich mehrere Male über die Stadt. Das blieb den Anwohnern natürlich nicht verborgen. Mehrere neugierige Gelsenkirchener diskutierten in einer Facebook-Gruppe darüber. „15 Mal flog dieser Flieger über Hassel und ließ Kerosin ab“, berichtete ein Beobachter. „Es hat hier jedes Mal fürchterlich gestunken.“

Der Grund für das merkwürdige Herumkreisen der Passagiermaschine waren offenbar technische Unregelmäßigkeiten im Kabinendrucksystem kurz nach dem Start. Die Boeing 737 war um 20.05 Uhr mit halbstündiger Verspätung in Düsseldorf gestartet, und sollte die türkische Hauptstadt Ankara ansteuern. Aufgrund der genannten Probleme entschied sich die Crew aber gegen einen Weiterflug – und landetet stattdessen in Köln/Bonn zwischen.

Gelsenkirchen: Aus diesem Grund warf das Flugzeug Kerosin ab

Wie die WAZ berichtet, ist ein vollgetanktes Flugzeug jedoch schlichtweg zu schwer für eine Landung – deshalb musste die Maschine dringend Kerosin loswerden. Das geschah einerseits durch das Fliegen von Kreisen – und andererseits durch das kontrollierte Ablassen von Treibstoff. Die Entscheidung des Kerosin-Abwurfes läge immer alleine beim Piloten, teilte der Flughafensprecher mit.

„Der Fluglotse unterweist den Piloten, in welchem Gebiet das Kerosin abgelassen wird. Das Verfahren ist in Bestimmungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO sowie den Vorschriften der Deutschen Flugsicherung festgelegt“, so Ucar.

