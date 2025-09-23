Messer-Attacke in Gelsenkirchen ++ Polizist zufällig vor Ort ++ Beamter handelt sofort

Brutale Bluttat am Montagabend (22. September) in Gelsenkirchen. Gegen 19 Uhr ist ein Streit zwischen zwei Männern auf der Cranger Straße komplett eskaliert.

Zeugen zufolge schrien die beiden Streithähne sich zunächst an, bevor sie aufeinander einprügelten. Als beide Männer zu Boden gingen, zückte einer der Beteiligten (41) ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten (39). Ein Polizist war in seiner Freizeit zufällig vor Ort und handelte sofort.

Messer-Attacke in Gelsenkirchen

Der Polizeibeamte hatte den Konflikt mitbekommen und eilte herbei, als die Lage außer Kontrolle geriet. Gemeinsam mit unbeteiligten Zeugen trennte der Polizist die beiden Streithähne. Den 41-Jährigen konnte er allerdings nicht festhalten, als er vom Tatort davonrannte.

Doch seine Kollegen konnten den mutmaßlichen Täter im Bereich eines Supermarkts in der Nähe schnappen. Bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann mit Händen und Füßen. Weil er mutmaßlich betrunken war, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Danach ging es in Polizeigewahrsam.

39-Jähriger schwer verletzt

Sein Kontrahent hatte bei dem Messer-Angriff schwere Verletzungen erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Aktuell besteht keine Lebensgefahr“, teilte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am Dienstagmittag mit.

