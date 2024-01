Lotto: Chico schaut ungläubig zu – Spieler aus Gelsenkirchen sprengt alle Dimensionen

1, 8, 11, 25, 45, 49 – Bingo! In Gelsenkirchen dürfte ein Mann seit Samstagabend (20. Januar) irgendwo zwischen knallenden Sektkorken und Ohnmachtsanfällen sein. Sechs Richtige plus Zusatzzahl (4) brachten ihm im Lotto einen unfassbaren Geldbetrag ein.

Auf einen Schlag hat der Mann aus Gelsenkirchen ausgesorgt. Über die Jackpot-Summe, die der berühmt gewordene Dortmunder Chico einst gewann, kann er jetzt nur müde lächeln. Die Samstagsziehung im Lotto brachte ihm sensationelle 16 Millionen Euro ein.

Lotto: Gelsenkirchener zieht sensationellen Hauptgewinn

Es ist der Moment, den sich jeder Lottospieler in seinen kühnen Träumen ausmalt. Man sitzt am Samstagabend kurz vor der Tagesschau vor dem Fernseher, den Schein in der Hand, und eine Zahl nach der anderen stimmt überein. Bis zum Schluss. Sechs Richtige plus Superzahl, das schaffte diesmal nur einer. Der Mann aus Gelsenkirchen streicht den Lotto-Jackpot alleine ein.

+++ Lotto-Spieler knackt Jackpot – was dann über ihn rauskommt, macht sprachlos +++

15.846.893,70 Euro waren drin. Und die angelte er sich mit einem Schein, der ihn gerade einmal 80 Euro kostete. Da dürfte nicht nur „Bares-für-Rares“-Waldi neidisch schauen, sondern auch Chico. Der Glückspilz aus Dortmund gewann einst rund 10 Millionen Euro und hat damit nach eigenen Aussagen ausgesorgt. Ausgerechnet ein Gelsenkirchener stößt ihn jetzt vom Thron des Lotto-Königs.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch am Rhein wird gejubelt

Mit dem geknackten Jackpot wird er wohl nie wieder arbeiten müssen. Er ist bereits der siebte Millionär, den WestLotto in diesem Jahr ausgespuckt hat. Knallende Korken dürfte es am Samstag aber auch in Düsseldorf, Leverkusen, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis gegeben haben. Am Rhein landeten vier Tipper ebenfalls ziemlich richtig, räumten bei 6aus49 knapp 500.000 beziehungsweise bei der „Super 6“ je 100.000 Euro ab.

Auch spannend:

Summen, über die der Gelsenkirchener Lotto-Jackpot-Knacker jetzt nur noch müde lächeln kann. Er ist jetzt Chico 2.0 – ob er sich auch zu erkennen gibt?

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.