Lost Place in Gelsenkirchen: Anwohner sorgen sich um historisches Gebäude – „Ist ein Trauerspiel“

Gelsenkirchen. Für die einen ist es ein Lost Place in Gelsenkirchen, für die anderen ein „Trauerspiel“.

Seit Jahren steht das „Haus Leithe“ in Gelsenkirchen leer. Im Jahr 2019 geschah in dem Lost Place das, was auch vergleichbaren Immobilien widerfahren ist.

Anwohner sorgen sich um das Stück Stadtgeschichte. Dabei könnte sich nach Angaben der Stadt sofort etwas tun.

Lost Place in Gelsenkirchen: „Es ist ein Trauerspiel“

Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Rittergut im Gelsenkirchener Süden? Diese Frage wurde zuletzt in einer lokalen Facebook-Gruppe heiß diskutiert.

Im Juli 2019 brach in einem Anbau des Lost Place ein Feuer aus. Die Sorge ist groß, dass das denkmalgeschützte Gebäude komplett verrotten könnte - wie im Fall des Horror-Hotels in Oberhausen. Mehr dazu hier >>>

Ein Teil des historischen Gebäudes brannte 2019 komplett aus. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

„Es ist ein Trauerspiel!“, kommentiert ein Mitglied aus der Gelsenkirchener Facebook-Gruppe im Hinblick auf eine angeblich fehlende Baugenehmigung zum Umbau des historischen Gebäudes.

Lost Place in Gelsenkirchen: Das Haus Leithe steht seit Jahren leer. (Archivbild) Foto: Joachim Kleine-Büning/FUNKE Foto Services

-------------------------

Das ist das Haus Leithe in Gelsenkirchen:

ehemaliger Adelssitz am Junkerweg 30 in Gelsenkirchen

Stammsitz der Ritter von Leithe

Haupthaus entstand um 1565

zweigeschossiges Torhaus wurde 1753 gebaut

Scheune kam später hinzu und wurde 1978 nach einem Brand erneuert

-------------------------

Lost Place in Gelsenkirchen: Wende im Fall Haus Leithe

Doch nach Angaben von Martin Schulmann liegt eine Baugenehmigung für das Haus Leithe sehr wohl vor. „Der Investor könnte sofort anfangen“, erklärte der Sprecher der Stadt Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN. Die Baugenehmigung habe Besitzer Jörg Zahn sogar bereits verlängern lassen.

Die alten Pläne habe er aber noch immer nicht in Angriff genommen – „aus welchen Gründen auch immer“, so Schulmann. Doch das Problem versteckt sich im Detail.

„Lost Place“ oder historisches Ambiente in Gelsenkirchen

Mündlich habe der Investor nämlich zuletzt andere Pläne für das Haus Leithe mitgeteilt, erklärte der Stadtsprecher.

Die hätten eine horizontale Trennung von Wohneinheiten innerhalb des Gebäudes vorgesehen. Und das sei wegen der Holzdecken aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht umsetzbar.

Eine alleinige horizontale Trennung des Gebäudes sei möglich. Dadurch würden allerdings weniger Einheiten entstehen und das Projekt mutmaßlich weniger lukrativ.

-------------------------

-------------------------

Genehmigt seien insgesamt 13 Reihenhäuser, darunter sieben Neubauten. Der Investor habe hingegen laut „WAZ“ acht Eigentumswohnungen und 14 Reihenhäuser errichten wollen.

Dass der Umbau an den Denkmalschutzbestimmungen gescheitert sei, wie oft behauptet wurde, entspreche nach Angaben des Stadtsprechers nicht der Wahrheit.

Ob und wann das Projekt jedoch umgesetzt wird, steht in den Sternen - und hinterlässt viele lange Gesichter bei den Anwohnern.