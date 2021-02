Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Kodi in Gelsenkirchen öffnet plötzlich mitten im Lockdown – Anwohner irritiert

Gelsenkirchen. Nanu? Kodi in Gelsenkirchen hat wieder geöffnet? Dabei hatten doch alle Filialen im Lockdown geschlossen.

Kodi in Gelsenkirchen musste im Lockdown zunächst schließen. (Symbolbild) Foto: dpa/Revierfoto

Anwohner sind irritiert, warum Kodi in Gelsenkirchen nun wieder regulär seine Waren verkauft. Dafür hat der Drogerie- und Haushaltswaren-Discont eine Erklärung.

Kodi in Gelsenkirchen öffnet plötzlich im Lockdown: „Warum auch immer“

In einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe machte die Wiedereröffnung der Kodi-Filialen die Runde. „Warum auch immer“, kommentiert ein Gruppenmitglied mit Blick auf das Sortiment.

Einige vermuten, dass sich Kodi über die Corona-Schutzverordnung hinwegsetzen könnte. Doch das Unternehmen widerspricht vehement.

---------------------

---------------------

Das sagt Kodi zur Filial-Öffnung in Gelsenkirchen

„In der Tat waren unsere Filialen in Gelsenkirchen noch vor einiger Zeit geschlossen und sind jetzt wieder geöffnet“, bestätigt eine Kodi-Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN.

Dabei sei aber alles mit rechten Dingen zugegangen. Denn in NRW sei entschieden worden, dass Verkaufsstellen ihr komplettes Angebot verkaufen dürfen, wenn das Sortiment überwiegend von der Corona-Schutzverordnung geschützt sei. Und das sei bei Kodi der Fall.

---------------------

Das ist Kodi:

Drogerie- und Haushaltswaren-Discont

Der Name Kodi setzt sich aus „Ko“ für Koch und „Di“ für Discounter zusammen

Gründung 1981

Sitz liegt in Oberhausen

Mitarbeiter: rund 2.300

---------------------

So habe Kodi als Nahversorger ein überwiegend systemrelevantes Sortiment, verkaufe etwa Hygieneprodukte, Reinigungs- und Lebensmittel sowie Hörgerätebatterien und Lesehilfen, so die Kodi-Sprecherin.

Darum waren die Kodi-Filialen in Gelsenkirchen geschlossen

Doch im Falle von Kodi in Gelsenkirchen habe sich das Ordnungsamt eingeschaltet und weitere Vorgaben gemacht.

Im Gegensatz zu anderen Städten mussten die Filialen in Gelsenkirchen deshalb schließen, bis alle standortspezifischen Vorgaben erfüllt worden seien. „In Gelsenkirchen wurde vor Kurzem die Rechtmäßigkeit der Öffnung unserer Filialen bestätigt, so dass wir uns freuen, dort wieder für unsere Kunden da sein zu können“, so die Kodi-Sprecherin.

Wann alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, ist noch unklar. Die derzeitige Corona-Schutzverordnung gilt noch bis zum 14. Februar. (ak)