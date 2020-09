Hund in Gelsenkirchen: Neunjähriger spielt mit Freunden – plötzlich wird er von einem Schäferhund attackiert

Gelsenkirchen. Schock in Gelsenkirchen!

Ein neunjähriger Junge hatte am Sonntagabend mit Freunden gespielt, als er plötzlich von einem Hund attackiert wurde. Der Junge erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen.

Hund in Gelsenkirchen: Neunjähriger wird beim Spielen von Schäferhund attackiert

Gegen 18.15 Uhr spielte der Junge mit Freunden Fangen am Trinenkamp in Bismarck (Gelsenkirchen), währenddessen ging dort ein 17-Jähriger mit seinem Schäferhund spazieren.

Als der Neunjährige an dem Hund vorbeilief, griff der angeleinte Vierbeiner plötzlich an und biss das Kind in den Oberschenkel. Der Junge fiel zu Boden, dann biss ihm der Schäferhund noch in seinen Kapuzenpullover. Das teilte die Polizei am Montagmorgen in einer Polizeimeldung mit.

Junge muss stationär behandelt werden

Zeugen beobachteten den Vorfall und setzten dem Angriff ein Ende. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen schließlich in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Auf den 17-jährigen Gelsenkirchener kommt jetzt ein Strafverfahren zu. (nk)