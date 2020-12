Hund in Gelsenkirchen: Mann sieht DAS an Zeche Hugo – und ist stinksauer

Gelsenkirchen. Wer einen Hund hat, der ist es gewohnt beim Spaziergang eine Tüte dabei zu haben. Denn nur so ist es möglich den Kot des Tieres von Gehwegen zu entfernen, damit niemand aus Versehen hineintritt und das ganze zum Himmel stinkt. So verhalten sich auch viele Hundehalter in Gelsenkirchen. Aber anscheinend nicht alle.

Denn dem Vorsitzenden des Trägervereins der Zeche Hugo Schacht ist in Gelsenkirchen jetzt der Kragen geplatzt.

Hund in Gelsenkirchen: Mann entdeckte immer wieder Haufen von Hunden

An der Zeche entdeckt er nämlich immer wieder Haufen von Hunden. Und findet das absolut sch...

Mann regt sich über Hundehaufen auf

„An die netten Hundebesitzer mit wenig im Hirn. Es macht kein Spaß mehr!!!!! Könnt Ihr die Hinterlassenschaften Eurer Hunde nicht einfach weg machen? Es stehen doch ausreichend Tütenbehälter und Abfalleimer bereit. Fändet Ihr es schön, wenn wir unser Geschäft vor Eurer Haustüre erledigen würden? Wir werden jetzt Wildkameras installieren und alle Fotos veröffentlichen. Auch das Ordnungsamt wird sich freuen. Wie wenig Hirn muss man haben, um sich so zu verhalten?“, schreibt Klaus Herzmanatus.

Und trifft damit anscheinend einen Nerv. Denn viele Menschen pflichten ihm bei und finden das Verhalten ebenso ekelhaft.

„Ich finde sowas einfach nur asozial und erbärmlich. (...) Erziehung wurden bei vielen viel zu lange der Schule überlassen. Das rächt sich jetzt“

„Ich bin auch Hundehalter, aber auch ärgere mich tagtäglich über die liegengelassene Hinterlassenschaft. An der Leine habe ich ein Behältnis, wo eine komplette Rolle Kotbeutel reinpasst und die Beutel werden auch grundsätzlich genutzt. Das ist wirklich kein großer Akt“

„Solche Menschen sind es nicht wert einen Hund zu haben. Sie bringen alle anderen Hunde Besitzer in Verruf“

„Wir haben auch einen kleinen Hund.Und sowas muss nicht sein.Ich selber bin oft schon in Hundescheisse getreten“

„Habe auch einen Hund für mich ist es selbstverständlich daß ich die Hinterlassenschaft von meinem Hund weg mache !!!!!!“

Ob der Haufen wirklich von einem Hund stammt?

Ein Kommentator wirft sogar die Frage auf, ob die Hinterlassenschaft wirklich von einem Hund stamme. Nach der Größe des Haufens zu beurteilen wird es zumindest kein kleiner Hund gewesen sein.

Solche Hundekotbeutel gibt es mittlerweile an vielen Orten. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

So oder so, ein Ärgernis ist es allemal. Und kann richtig teuer werden. Denn in NRW kostet das Liegenlassen eines Hundehaufens zwischen 10 und 100 Euro. Also nächste Mal einfach wegmachen! (fb)