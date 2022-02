Hund in Gelsenkirchen: Frau erlebt Schock-Moment beim Gassi gehen – „Hätte die Polizei gerufen“

Ein entspannter Spaziergang mit ihrem Hund entwickelte sich für eine Frau aus Gelsenkirchen zum echten Aufreger.

Der Vorfall mit einem kleinen Jungen ließ sie nicht los, weshalb sie in einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe versuchte, dessen Eltern auf das Problem aufmerksam zu machen.

Hund in Gelsenkirchen: Frau hat bei Spaziergang nervenaufreibende Begegnung

Die Frau ging mit ihrem Hund in Gelsenkirchen an der Florastraße in Nähe des Spielplatzes Gassi, als sie einen etwa zehnjährigen Jungen bemerkte.

Hund in Gelsenkirchen: Eine Frau hatte während des Spaziergangs mit ihrem Tier eine alarmierende Begegnung. (Symbolfoto) Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Er sei alleine für zwei Hunde verantwortlich gewesen, einen Yorki und einen Labrador, die sich nur schwer bändigen ließen – und sich auf der Straße sogar plötzlich losrissen und der Frau und ihrem Hund hinterher liefen. „Ich bekam einen riesigen Schreck“, schildert die Facebook-Nutzerin in der Gruppe die Situation. „Die Hunde wollten vielleicht nur spielen, sah im ersten Moment nicht so aus.“

Deshalb will die Gelsenkirchenerin mit ihrem Facebook-Beitrag gezielt die Eltern des Jungen und somit die Besitzer der Hunde ansprechen. „Ich will weder eurem Kind noch den Hundes etwas Böses“, schreibt sie. Aber: „Hätte ich mein Handy dabei gehabt, hätte ich die Polizei angerufen. Die Florastraße ist stark befahren und ihr Sohn nicht in der Lage, die Hunde zu halten.“ Es gehe der Frau nur darum, das Kind, sowie die Hund vor einem Unfall an der genannten Straße zu schützen.

Hund in Gelsenkirchen: Ordnungsamt ist eingeschaltet

In der Facebook-Gruppe erntet die Gelsenkirchenerin Verständnis von den Nutzern, eine Anwohnerin meldete sich ebenfalls bei der Beitrags-Erstellerin und kannte die Familie. Demnach kam es bereits häufiger zu starken Bremsmanövern, weil die Hunde frei über die Florastraße liefen, erklärt die Facebook-Nutzerin gegenüber DER WESTEN.

-------------

Mehr News aus Gelsenkirchen:

-----------------

„Leider interessiert das die Besitzer nicht, die Eltern lachen sogar und meinen dazu 'Die hören halt nicht'“, heißt es laut Anwohnerin. Die Sache soll jetzt beim Ordnungsamt Gelsenkirchen liegen. (kv)