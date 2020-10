Gelsenkirchen: Polizei hatte um Mithilfe gebeten – Vermisste Jugendliche wohlbehalten zurück

Es war Eile geboten – und zum Glück ist alles gut gegangen!

Die Polizei Gelsenkirchen hatte am Montagmittag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach vermissten Teenagern. Seit Sonntagmorgen (25. Oktober) sind zwei Jugendliche vermisst worden. Es hatte sich dabei um einen Jungen und ein Mädchen gehandelt, die beide aus Gelsenkirchen kommen.

Gelsenkirchen: Zwei Jugendliche vermisst worden

Die Teenager hatten sich am Morgen zum gemeinsamen Joggen an der Europastraße in Bulmke-Hüllen treffen wollen. Danach sind beide aber nicht nach Hause gekommen. Für die Fahndung war nur ein Foto des Jugendlichen verwendet worden, ein Bild des Mädchens war nicht vorhanden.

Letztlich ist alles gut gegangen: Am Montagabend sind beide gegen 20.40 Uhr wohlbehalten wieder nach Hause gekommen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt und geholfen haben. (mg)