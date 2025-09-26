Youtuber wagt gruselige Aktion in Lost Place in Gelsenkirchen – auch DU kannst ein Teil davon sein

Heute geht es los: Was nach einem Albtraum aus einem Horrorfilm klingt, wird für Webvideo-Produzent Leon Kapluck Realität: Zwei volle Tage und Nächte in einem verlassenen Schloss in Gelsenkirchen – und das, ohne Ausweg, ohne Drehbuch, dafür mit reichlich Gruselpotenzial.

Das Besondere: Du kannst Teil dieses ungewöhnlichen Abenteuers sein, wie der bekannte YouTuber informierte.

YouTube-Star stellt sich Überlebens-Experiment in Gelsenkirchen

Kleine Info vorab: Leon Kapluck, gebürtig aus Gelsenkirchen-Buer und ehemaliger Schüler des Leibniz-Gymnasiums, hat sich mit seinem YouTube-Kanal „LeonTV“ längst einen Namen in der Szene gemacht. Über eine Viertelmillion Abonnenten folgen ihm, wenn er sich in verlassene Gefängnisse, heruntergekommene Herrenhäuser oder vergessene Orte voller Geschichte und Legenden begibt.

++ Auch spannend: Gelsenkirchen bangt um traditionelle „Weihnachtswelt“ – Adriano fehlt Geld und Hilfe ++

Jetzt geht er mit „Extreme Overnight“ den nächsten Schritt: 48 Stunden Isolation, Aufgaben unter Zeitdruck, ungewisse Ereignisse und das Gefühl, nie allein zu sein – alles live gestreamt auf Twitch unter „LeonTVHorror“. Dabei übernachten sie im „Schloss Lenoir“, einem verlassenen Anwesen bei Hessisch Lichtenau, das einst als Waisenhaus diente und heute als Lost Place mit düsterem Ruf gilt.

Interaktive Rätsel: Die Community wird Teil des Spiels

Leon stellt sich, wie er in einem knapp 30-minütigen YouTube-Video erzählte, dem Erlebnis jedoch nicht allein. Mit dabei sind: David Cosz, Chris aka Reloadiak, Alex Alive, Loreena.Unterwegs und Maik Villwock alias Adventure Dog. Das Besondere ist: Die Zuschauer sind Teil des Abenteuers. Denn über die interaktive Einbindung in den Stream sollen Aufgaben und Rätsel gelöst werden – teils sogar mithilfe von Hinweisen, die im echten Leben in Gelsenkirchen und Umgebung versteckt wurden. Wer genau hinschaut, kann also nicht nur online miträtseln, sondern aktiv zum Erfolg des Teams beitragen.

Mehr News aus Gelsenkirchen:

Wichtig zu wissen ist auch, dass die Teilnahme an dem Twitch-Stream kostenlos ist. Doch das Experiment hat ein Ziel – und eben das hat mit Geld zu tun und einem guten Zweck: Alle Einnahmen gehen nämlich an das Kinderhaus Gelsenkirchen. Dabei haben sowohl die Zuschauer als auch die teilnehmenden Creator die Möglichkeit, aktiv zu spenden. Und für jede erfolgreich bewältigte Herausforderung legt das Team 100 Euro in den Spendentopf.