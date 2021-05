In Gelsenkirchen sah ein Mann diesen Himmel und griff zum Handy.

Gelsenkirchen: Mann gelingt irrer Schnappschuss von Wetter-Phänomen – es erinnert sie an Schreckliches

Gelsenkirchen. Diese Bilder aus Gelsenkirchen sehen wirklich unheimlich aus. Ein Anwohner fotografiert am Pfingstmontag ein Wetter-Phänomen. Das erinnert die Menschen an etwas Schlimmes.

„Echt krass. Hammer Himmel“, schreibt eine Frau bei Facebook. Sie hat die Fotos von einem Anwohner in einer Gruppe für Menschen aus Gelsenkirchen gesehen.

Gelsenkirchen: So schlimm wie 2014?

Die Bilder zeigen eine riesige Wolkendecke, für über den Häusern hängt. Man kann genau sehen, wo sie endet. Dabei muss ein Nutzer an den Film „Independence Day“ denken.

Mehrere Anwohner in Gelsenkirchen erinnern diese Bilder an Pfingsten 2014. Foto: Privat

„Genau! Daran hatte ich auch gedacht“, antwortet der Mann, der die Fotos geschossen und veröffentlicht hat.

Vor allem an einen schlimmen Tag erinnern diese Bilder die Menschen aus Gelsenkirchen: Pfingsten 2014. Der Pfingstmontag fiel damals auf den 9. Juni 2014 – ein Tag, den sie wohl nicht mehr vergessen werden.

Das ist Gelsenkirchen:

ist mit 259.645 Einwohnern eine von 20 Großstädten in NRW

wurde um 1900 gegründet als Zusammenschluss mehrerer Gebiete

besteht aus fünf Stadtbezirken mit 18 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: ZOOM Erlebniswelt, Rhein-Herne-Kanal, Nordsternpark

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Bei schweren Unwettern sind sechs Menschen gestorben, etliche wurden verletzt. An diesem Tag war es in Gelsenkirchen unerträglich heiß – bis zu 38 Grad. Am Abend zogen dann heftige Gewitter auf, die vor allem das Ruhrgebiet trafen.

Das Pfingst-Unwetter von 2014

Gegen 20 Uhr rasten Orkanböen mit bis zu 142 km/h über Gelsenkirchen um Umgebung hinweg. Innerhalb von sechs Stunden wurden rund 100.000 Blitze registriert.

Zehntausende Bäume wurden umgerissen, etliche Keller liefen voll Wasser. Tagelang lag der Bahnverkehr im Ruhrgebiet lahm.

Zum Glück verlief der Pfingstmontag in Gelsenkirchen in diesem Jahr eher ruhig. Dennoch sehen die Fotos beängstigend aus. (ldi)