„So traurig“ – „Weihnachtsmarkt“-Besucher erhalten in Gelsenkirchen die Nachricht

Langsam, aber sicher ist es so weit. Die kalten Temperaturen und die Zeitumstellung sorgen langsam dafür, dass Weihnachtsstimmung aufkommt. Ein Signal, bis es endgültig so weit ist fehlt allerdings noch: Die geschmückten Innenstädte mit weihnachtlichen Dekorationen und allen voran Weihnachtsmärkten.

Das wird sich aber sehr bald schon ändern. Denn die Stadt Gelsenkirchen hat ein weihnachtliches Event angekündigt. Doch aus einem bestimmten Grund, macht es die Einwohner der Stadt dennoch nicht glücklich.

Ein neues Event in Gelsenkirchen

Es war eine Tradition in Gelsenkirchen-Buer. Der Weihnachtsmarkt dort galt immer als große Attraktion – zumindest bis dann die Coronapandemie dazwischenfunke. Der Weihnachtsmarkt wurde abgesetzt und die Stadt trauerte. Bis zum letzten Jahr. Der „Nikolausmarkt auf der Domplatte“ war im vergangenen Jahr endlich ein ebenbürtiger Ersatz. Allerdings ging dieser nur fünf Tage und fiel noch klein aus.

Aufgrund der Beliebtheit verkündet die Stadt Gelsenkirchen für die Einwohner jetzt fantastischen Nachrichten. Es wird über die Weihnachtstage ein neues Fest geben: der Buersche Adventsmarkt.

Nicht jeder Einwohner ist glücklich

Ein neues Event in Gelsenkirchen, der am „Nikolausmarkt“ vom vergangenen Jahr anknüpfen soll. Allerdings viel größer und vor allem dauert er länger. „Vom 4. bis 14. Dezember sind dort 13 Hütten aufgestellt, in denen es unter anderem leckere Klassiker wie Bratwurst, heiße Getränke und Gebäck geben wird“, heißt es von der Stadt Gelsenkirchen. Doch hiermit war es das noch nicht. Die Stadt verwandelt sich über die Tage in einen Adventskalender. Zahlreiche Gewerbetreibenden beteiligen sich an dieser Aktion. Geschäfte stellen dabei Türchen dar, an denen täglich zwischen 16 Uhr und 18 Uhr Lose verteilt werden.

Das klingt nach positiven Nachrichten für die Stadt Gelsenkirchen – doch nicht jeder Einwohner freut sich – und das aus einem bestimmten Grund: „So traurig, dass es keinen Weihnachtsmarkt mehr gibt“, schreibt eine Nutzerin enttäuscht auf Facebook. Es ist ein Kompromiss für die Einwohner. Der altbekannte Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Buer ist Geschichte, doch der neue Adventsmarkt bietet immerhin eine neue Alternative.

Welche Attraktionen es im neuen Adventsmarkt noich geben wird, erfährst du bei der „WAZ„.