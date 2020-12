Gelsenkirchen: Unbekannte klauen vor Weihnachten ausgerechnet DAS – „Einfach nur traurig“

Gelsenkirchen. Gerade im Stress vor der Weihnachtszeit scheinen die Gemüter etwas überzukochen. Zwischen der Organisation des Festtages und den zahlreichen Besorgungen, die getätigt werden müssen, werden viele Menschen hektisch.

Ganz anders ergeht das einer Frau aus Gelsenkirchen. Obwohl ihr etwas sehr Ärgerliches widerfährt, bleibt sie gelassen.

+++ Gelsenkirchen: Mann entdeckt diesen Zettel an Wettbüro – und hat nur noch eine Frage +++

Gelsenkirchen: Engagement wird nicht belohnt

Sie hätte allen Grund zum Ärger. Die Gelsenkirchenerin kümmert sich schon seit längerer Zeit um ein altes Bahnwärterhäuschen. Ihrer Meinung nach verdient das Denkmal aus Industriezeiten mehr Aufmerksamkeit.

--------------

Das ist Gelsenkirchen:

ist mit 259.645 Einwohnern eine von 20 Großstädten in NRW

wurde um 1900 gegründet als Zusammenschluss mehrerer Gebiete

besteht aus fünf Stadtbezirken mit 18 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: ZOOM Erlebniswelt, Rhein-Herne-Kanal, Nordsternpark

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

---------------

Aus diesem Grund verbringen sie und ihre Unterstützer viel Zeit am Häuschen. „Da immer wieder Leute vorbeikommen, mit denen man ins Gespräch kommt, zurzeit natürlich mit großem Abstand“, erklärt sie. Besonders mit Blick auf das anstehende Fest hat sich die Frau etwas Besonderes überlegt.

Das alte Bahnwärterhäuschen wurde weihnachtlich geschmückt, sogar ein Tannenbaum wurde aufgestellt. Allerdings blieb dieser nicht lang stehen. Die Tanne wurde geklaut – und das nicht zum ersten Mal.

+++ Wetter in NRW: Heftige Gewitter vor Weihnachten – doch an Heiligabend droht eine andere Gefahr +++

So mussten bereits mehrere Bäume dran glauben. Dennoch nimmt die Frau aus Gelsenkirchen die Situation mit Humor: „Aber danke, liebe Diebe, dass ihr den Ständer da gelassen habt, stellen wir halt ein neues Bäumchen hin. Und wenn euch das auch gefällt, sagt doch was, wir liefern auch nach Hause“, schreibt sie in einem Post auf Facebook.

Die Diebe ließen nur noch den Ständer der Tanne stehen. Foto: Heike Herber

Dort sind die Reaktionen nicht annähernd so entspannt. „Unmöglich dieses Verhalten. Denen ist echt gar nichts heilig“, schreibt ein verärgerter Nutzer. Auch andere regen sich mächtig über den Diebstahl auf: „Einfach nur traurig. Wäre auch für eine Kamera. Verstehe solche Menschen nicht.“

--------------

Weitere News aus dem Ruhrgebiet:

Essen: Polizei löst Verlobungsparty in Altendorf auf – zwei Stunden später eskaliert die Lage komplett

Duisburg: Vorsicht, fieser Impf-Betrug! Bei diesem Angebot musst du unbedingt die Polizei rufen

Bochum Hauptbahnhof: Mann torkelt zwischen den Gleisen herum – als Polizisten DAS bemerken, sind sie sprachlos

--------------

Für viele könnte die Frau aus Gelsenkirchen also ein Beispiel sein. Sie sei generell ein ausgeglichener Mensch. Ein geklauter Weihnachtsbaum könne sie daher nicht aus der Bahn werfen.