Gelsenkirchen: Gemeldeter Wasserrohrbruch entwickelt sich ausgerechnet DAZU – „Menschenleben in Gefahr“

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen kam es am frühen Samstagmorgen zu einer lebensgefährlichen Situation.

Eigentlich war der Feuerwehr Gelsenkirchen ein Wasserrohrbruch gemeldet worden, doch vor Ort änderte sich die Situation schlagartig.

Gelsenkirchen: Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Rohrbruch aus

Das Geschehen ereignete sich an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Schalke. Wie die Feuerwehr Gelsenkirchen mitteilte, wurde sie gegen 5.20 Uhr zu einem Einsatz gerufen.

Die Mieterin einer Wohnung hatte Wasser in ihrer Küche bemerkt und daraufhin die Leitstelle der Feuerwehr kontacktiert. Aus diesem Grund rückte ein Löschfahrzeug aus. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass sich die Situation komplett verändert hatte. Aus dem Wasserrohrbruch hatte sich ein Brand entwickelt.

Feuerwehr Gelsenkirchen: „Brand 2, Feuer mit Menschenleben in Gefahr“

Nachdem die eingetroffenen Feuerwehrmänner den Brand in der Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses entdeckt hatten, wurde der Einsatz zu einem „Brand 2, Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ heraufgestuft.

Zusammen mit der Polizei wurde das sechs-geschossige Gebäude geräumt. Alle 22 gemeldeten Personen konnten in Freie gebracht werden. Unterdessen begann die Brandbekämpfung. Der Brand konnte glücklicherweise schnell abgelöscht werden.

Gelsenkirchen: Mieterin wird ins Krankenhaus gebracht

Die Mieterin, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen gebracht. Nach dem Ende der Lüftungsmaßnahmen durften die Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gelesenkirchen: Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Sowohl durch den Wasserrohrbruch, als auch durch den Brandrauch, entstand allerdings ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei Gelsenkrichen leitete Ermittlungen zu der Brandursache ein. Gegen 7.10 Uhr konnten alle Einsatzkräfte wieder auf ihre Wachen zurückkehren. (gb)