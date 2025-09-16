Mutter hält es in Gelsenkirchen nicht mehr aus: „Lassen die Kinder nicht mehr alleine raus.“

Auf der einen Seite steht Gelsenkirchen für seine reiche Industriegeschichte im Zentrum des Ruhrgebiets und die Leidenschaft für den Fußball-Club FC Schalke 04. Viele Menschen fühlen sich verbunden mit der Stadt und sind stolz auf ihre Vereinskultur. Doch dem gegenüber steht oftmals das schlechte Image, das von hoher Arbeitslosigkeit, Armut und Müll geprägt ist.

Gelsenkirchen hat aktuell etwa 260.000 Einwohner (Stand 2023), doch dazu gehört seit kurzer Zeit nicht mehr Sarah Hentschke und ihre Familie. Die 39-Jährige ist mit ihrem Mann und ihren Kindern aus der Pottstadt weggezogen und bereut es keine Sekunde. In den vergangenen zwei Jahren sah sie für sich keinen anderen Ausweg mehr, wie sie am Tag nach der Kommunalwahl in NRW gegenüber DER WESTEN berichtet.

Mutter sorgt sich in Gelsenkirchen um die Sicherheit

Fünf Jahre lang wohnte Sarah Hentschke in Gelsenkirchen, doch dann hielt sie es nicht mehr aus. Ihre Familie habe sich einfach nicht mehr wohl und sicher gefühlt, obwohl sie eigenen Angaben zufolge in einer „guten Gegend“ gewohnt hätten. „Es hatte sich in den letzten zwei Jahren so zugespitzt, dass wir die Kinder nicht mehr alleine rausgelassen haben“, wird sie im Gespräch mit DER WESTEN deutlich.

++ AfD-Erfolg bei NRW-Wahl – was die „blaue Welle“ am Ende doch verhindert hat ++

In Gelsenkirchen zählte die Polizei im Jahr 2024 fast 26.000 Straftaten – etwa 5 Prozent mehr als im Jahr davor. Damit hat die Gesamtkriminalität in Gelsenkirchen einen neuen traurigen Höchststand seit dem Jahr 2015 erreicht. Doch es gibt auch Lichtblicke, denn der Anteil der Jugendkriminalität ist spürbar gesunken und der niedrigste in den vergangenen fünf Jahren. Offenbar zeigt die Arbeit der extra gegründeten SOKO Jugend Wirkung.

Weitere aktuelle Meldungen:

Laut den Angaben der Polizei gibt es auch immer weniger Taten, wo Messer im Spiel sind. Bei Mord und Totschlag sind es nur noch halb so viele Straftaten in Gelsenkirchen im Vergleich zum Vorjahr – und alle Straftaten konnte die Polizei aufklären. Und „mehr Polizeipräsenz“ wäre genau das gewesen, was sich die Mutter gewünscht hätte. Zudem mehr Straßenbeleuchtung an einigen Ecken.

„Wird immer viel geschimpft“

Und obwohl Sarah Hentschke inzwischen nicht mehr in Gelsenkirchen wohnt, hat sie die Kommunalwahl am Sonntag (14. September) genau verfolgt und ist nicht überrascht über das starke Ergebnis der AfD. „Ich glaube die Menschen sind einfach sehr unzufrieden in Gelsenkirchen. Hier wird immer viel über den Ausländeranteil geschimpft und wie dreckig es denn geworden ist und ich glaube schon, dass die Menschen ein bisschen Hoffnung in die AfD haben, um eine Veränderung zu erzielen und keinen anderen Weg mehr sehen“, so ihre Einschätzung.

Viele seien es leid, leere Versprechungen gesagt zu bekommen. Doch am Ende „wird sich einfach mehr Sicherheit gewünscht – egal von welcher Partei“, meint die 39-Jährige. Wie andere Gelsenkirchener zur AfD stehen, liest du hier >>>