Gelsenkirchen: Völlig irre! Hier springt ein Mann (26) im Hauptbahnhof auf einen fahrenden Güterzug

Gelsenkirchen. Was für eine dämliche Aktion!

Im Hauptbahnhof Gelsenkirchen ist am Samstagabend ein Mann (26) aus Haltern am See auf einen fahrenden Güterzug aufgesprungen. Bundespolizisten, die sich wegen des Fanreiseverkehrs des Spiels Schalke gegen Freiburg im Hauptbahnhof in Gelsenkirchen aufhielten, beobachteten den Mann dabei.

Der 26-Jährige machte laut Polizei einen Satz auf den fahrenden Zug, der im Hauptbahnhof nur etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fuhr, und sprang kurz darauf wieder auf den Bahnsteig.

Gelsenkirchen: Mann aus Haltern am See springt auf Zug

Die Polizisten konfrontierten den Mann aus Haltern am See mit seiner irren Aktion und überprüften ihn.

„Wäre der Mann jedoch abgerutscht und in die Gleise zwischen Zug und Bahnsteigkante gefallen, hätte er dabei sein Leben verlieren können“, schreibt die Polizei.

Zug-Springer zeigt sich einsichtig

Der Mann aus Haltern zeigte sich einsichtig und entschuldigte sich mehrmals bei den Bundespolizisten. Videokameras zeichneten den Sprung des Mannes in Gelsenkirchen auf. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (jg)