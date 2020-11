Gelsenkirchen: Mann (30) soll Frau nach Schalke-Spiel vergewaltigt haben – jetzt beschäftigt das Landgericht Essen diese Frage

Gelsenkirchen/Essen. Schwere Vorwürfe gegen einen 33-Jährigen aus Mülheim! Er soll nach einem Spiel des FC Schalke 04 eine damals 18-Jährige in ihrer Wohnung in Gelsenkirchen vergewaltigt haben. Nun hat der Prozess vor dem Landgericht Essen begonnen.

Am 29. November 2019 lernten sich Marcel V. und die heute 19-Jährige beim Fußballspiel des FC Schalke 04 gegen Union Berlin in Gelsenkirchen kennen. Nach der Partie seien die beiden gemeinsam mit weiteren Bekannten in eine Kneipe gegangen und sollen dort Alkohol getrunken haben, heißt es in der Anklageschrift.

Gelsenkirchen: Vergewaltigung nach Schalke-Spiel?

Mit dem Taxi seien der Angeklagte und das mutmaßliche Opfer dann in die Wohnung der Frau gefahren, wo es zunächst zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen sein soll.

Später soll sich die Gelsenkirchenerin geweigert haben, erneut Sex mit dem heute 30-Jährigen zu haben, woraufhin er sie vergewaltigt haben soll.

Marcel V. hat sich am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen geäußert – auf Nachfrage von DER WESTEN konnte Tim Holthaus, Pressesprecher des Landgerichts Essen, aber keine Angaben machen, ob er die Anschuldigungen zurückwies.

Foto: imago images / Future Image

Verhandlung unterbrochen

Tim Holthaus teilte jedoch mit, dass das Verfahren am Nachmittag abgebrochen worden sei, weil das Gericht ein aussagepsychologisches Gutachten anforderte – es soll zur Klärung der Frage dienen, wie glaubhaft die Aussage des vermeintlichen Opfers ist.

Es sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. (cs)