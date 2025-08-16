Heftiger Unfall auf der A2 bei Gelsenkirchen: Mehrere Autos involviert – zwei Menschen schwer verletzt

Am Samstagnachmittag (16. August) ereignete sich ein ziemlich schwerer Unfall auf der A2 bei Gelsenkirchen-Buer in Richtung Oberhausen. In einem Baustellenbereich kollidierten mehrere Fahrzeuge, es kam zu einer Massenkarambolage.

Wie die Feuerwehr Gelsenkirchen mitteilt, gab es bei dem Unfall insgesamt 16 Verletzte, davon waren zwei Personen schwer verletzt. Die Lage konnte jedoch schnell gesichert werden, und die Verletzten erhielten noch vor Ort medizinische Versorgung.

Verletzte der Massenkarambolage in Klinken gebracht

Die Opfer des Unfalls wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr und Rettungskräfte aus Gelsenkirchen und Regionen bis in die Nähe Dortmunds waren zügig am Unfallort. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte aus verschiedenen Wachen beteiligt, darunter mehrere aus Buer und Schalke Nord.

Mehr Themen für dich:

Die genaue Unfallursache ist bislang noch ungeklärt. Auch die Frage, warum so viele Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren, wird nun von der Polizei ermittelt.