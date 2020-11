Gelsenkirchen: Tierheim erzählt von sehr emotionaler Geschichte „Hatte Alpträume“

Gelsenkirchen. Viele Tiere, die in ein Tierheim kommen, haben ein schlimmes Schicksal hinter sich. Die Mitarbeiter würden sich wohl wünschen, dass sie diese nicht erlebt hätten, denn oftmals begleiten sie die Erinnerungen noch länger.

Das Tierheim Gelsenkirchen hat nun allerdings von einer besonders emotionalen Geschichte erzählt. Dort heißt es: „Hatte Alpträume“.

Gelsenkirchen: Tierheim erzählt von sehr emotionaler Geschichte

Eine Katze habe so schön in ihrem Körbchen geschlafen, als sie in der Nacht plötzlich geweckt worden sei. Dann habe sie sich gefragt, warum ihr Besitzer die Transport-Box geholt habe und, warum dieser „diesen Blick“ habe.

+++ Gelsenkirchen: Mann in eigener Wohnung niedergestochen! Mordkommission ermittelt +++

Dabei sei „doch alles okay.“ „Schau mal, wie lieb ich Dich habe!“, schreibt das Tierheim Gelsenkirchen weiter. Doch auch der Versuch der Katze, mit ihrem Besitzer zu schmusen, geschweige denn ihr Miauen, Kuscheln und Schnurren scheitere.

Also verspricht die Mieze: „Ich will auch lieb sein, wirklich… Ich mach auch nicht mehr Pipi an die Couch und auch nicht mehr an die Balkontür, wirklich nicht. Und ich will auch nicht mehr an der Couch kratzen und bestimmt nicht mehr an dem teuren Sessel, auch wenn es mir schwer fallen wird. Ich bin doch noch jung und nicht kastriert und meine Triebe lassen sich so schwer unterdrücken.“

Verängstigt versuche die Katze schließlich, wieder aus der Transport-Box zu kommen. Doch dann gehe es raus in die Dunkelheit und „die Fahrt ist gruselig. Ich habe immer noch Angst und versuche, mich ganz klein zu machen.“

Die Fellnase frage sich, warum ihr Besitzer angespannt sei. „Warum bloß? Müssen wir hier zum Arzt? Geht es Dir nicht gut? Kann ich Dir helfen? Komm, ich kuschle mich ganz eng an Dich und dann fahren wir wieder nach Hause, okay? Dann wird es Dir ganz schnell wieder besser gehen!“

---------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

------------------------

Doch stattdessen setze ihr Besitzer die Transport-Box schließlich draußen aus, bevor er mit seinem Auto wegfahre. Währenddessen frage sich die Katze: „Was machst du denn?“ Und sie stellt fest: „Du hast mich vergessen.“ Dann habe sie Angst, fühle sich alleine, fühle sich schutzlos ausgesetzt.

„Hatte Alpträume“

Nach einer „Ewigkeit“ passiere endlich etwas. „Aber ich hatte Alpträume, ich hatte Angst, ich hatte wirklich Angst um mein Leben, mir war unendlich kalt und ich bin komplett nass… ich habe Hunger und ich muss aufs Klo.“ Nachdem es langsam hell wird, mag der Schrecken ein Ende zu nehmen. Die Katze verspricht: „Ich bin ein feiner Junge.“ Dann nehme ein „lieber Mensch“ sie auf und bringe sie in einen warmen Raum. Dort schaue er, ob es der Katze gut gehe. Schließlich kümmere er sich um sie, gebe ihr etwas zu essen.

Währenddessen wendet sich die Katze an ihren Besitzer: „Ich hab Dich immer noch lieb. Warum hast Du mich ausgesetzt? Warum hast Du mich nicht mehr lieb? Warum bist Du einfach weggefahren und hast mich nicht mitgenommen? Warum hast Du nicht eine andere Lösung gesucht?“ Und weiter: „Denk immer dran, ich hatte Dich lieb.“

------------------------

Mehr News:

Hund in NRW: Nachbar alarmiert deswegen die Behörden – erstaunliche Entdeckung

NRW: Mann ersticht seine eigene Frau – dann ruft er bei der Polizei an

Aktenzeichen XY: Mädchen (10) aus NRW vor 34 Jahren ermordet – jetzt wird der Fall neu aufgerollt

------------------------

Die äußerst emotionale Geschichte ist tatsächlich so passiert. Das Tierheim Gelsenkirchen beschreibt aus der Sicht der Katze, wie diese in der Nacht von dem 28. auf den 29. Oktober vor dem Tierheim ausgesetzt wurde. Das etwa acht Monate alte Tier sei unkastriert und besitze keinen Chip.

Tierheim Gelsenkirchen mit eindringlicher Bitte

Spürbar schockiert von dem Vorfall schreibt das Tierheim, dass es „so oft“ passiere und „viel Leid mit sich bringt für uns ausgesetzte Tiere und für die Tierschützer, die uns wieder aufpäppeln, die dieses Leid mit ansehen müssen und ihr Bestes geben, um nicht daran zu zerbrechen.“

Schließlich wendet sich das Tierheim mit einer eindringlichen Bitte an jene Tierbesitzer: „Bitte sucht nach Alternativen, sprecht mit den Tierheimen und fragt nach Hilfe, aber bitte setzt Eure Tiere nicht aus!“