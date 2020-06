Gelsenkirchen: Teenager „leihen“ sich den Wagen der Mutter aus – mit fatalen Folgen

Gelsenkirchen. Fatale Folgen für Teenager in Gelsenkirchen!

Zwei Teenager haben sich in der Nacht zu Sonntag den Wagen der Mutter ausgeliehen. Das endete fatal.

Gelsenkirchen: Teenager entwenden Autoschlüssel - mit fatalen Folgen

Der 15 Jahre alte Teenager nahm unbemerkt den Schlüssel des Autos seiner Mutter, dann stieg er gegen 1.30 Uhr mit einem 16-jährigen Freund in das Auto auf der Emmichstraße in Gelsenkirchen-Horst. Der 16-Jährige saß auf dem Fahrersitz und startete den Motor.

Er schaffte es allerdings nur wenige Meter vorwärts, dann war die Fahrt bereits beendet. Denn der Teenager prallte frontal mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammmen. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag in einer Polizeimeldung mit.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Daraufhin eilte die Polizei herbei, die den Schaden aufnahm. Einen Führerschein hatte der 16-Jährige natürlich nicht. Die Polizei nahm schließlich die Ermittlungen auf. (nk)