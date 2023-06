Sydney, Rio de Janeiro, London, Tokyo und… Gelsenkirchen. Die Liste der Städte, die Taylor Swift bei ihrer „The Eras Tour“ besucht, sorgt bei vielen Fans für Stirnrunzeln. Neben der Flut an Weltmetropolen wollen viele nicht wahrhaben, dass es den US-Superstar am 18. Juli 2024 ausgerechnet in die Ruhrpott-Stadt zieht.

In den Sozialen Medien überschütten die „Swifties“, wie sich die Fans der 33-Jährigen bezeichnen, Gelsenkirchen mit Häme. Manch einer will nicht einmal wissen, wo genau die Stadt überhaupt liegt.

Gelsenkirchen empfängt Taylor Swift

Seit 2015 warten die Fans von Taylor Swift auf einen Auftritt ihrer Lieblingskünstlerin in Deutschland. Damals begeisterte der Popstar seine Fans bei zwei Auftritten in Köln. Neun Jahre später kehrt die 33-Jährige nun also nach NRW zurück. Der Gedanke, dass Taylor Swift nach all den Jahren als erstes die alte Arbeiterstadt sieht, bevor ihre Tour sie noch nach Hamburg und München führt, ruft in den Sozialen Medien den ein oder anderen Schmunzler hervor.

„Taylor Swift, die arme Sau, wird nach Jahren einen Fuß in Deutschland setzen und das in Gelsenkirchen“, twittert einer. Angesichts des Metropolen-Gewitters mutmaßt ein anderer: „Die Arme wird halt so einen Kulturschock bekommen.“

Weitere Reaktionen:

Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen. What the fuck

Taylor Swift hätte in jede Stadt Deutschlands gehen können und entscheidet sich für Gelsenkirchen ?!

Habe heute den ganzen Tag darüber sinniert, wie schön weird das wäre mit einem Album „Taylor Swift – Live in Gelsenkirchen“

Wenn Taylor Swift nächstes Jahr in Gelsenkirchen nicht zusammen mit Wolle Petry „Ruhrgebiet“ singt, dann stürz ich mich in den Kanal

Wer ist Taylor Swift?

Einige Fans outen sich, dass sie nicht einmal bestimmen könnten, wo Gelsenkirchen genau liegt. Das betrifft vor allem ausländische Fans. Wer mit Fußball etwas am Hut hat, bei dem dürfte es angesichts der Veltins-Arena als Konzert-Location Klick gemacht haben. Schließlich ist das Stadion des FC Schalke 04 vielen auch überregional ein Begriff. Und auch Konzertgänger dürften die Arena als Event-Location kennen. Schließlich finden hier regelmäßig Mega-Konzerte statt – wie im vergangenen Jahr das Konzert der Rolling Stones (mehr hier). Mit der Stadt an sich verbinden die meisten jedoch anscheinend sehr wenig.

Ein anderer dreht den Spieß bei Twitter dann allerdings um und fragt: „Ich weiß wo Gelsenkirchen ist, aber wer ist Taylor Swift?“ Einen weiteren Fan stellt das Konzert auf Schalke vor ganz andere Probleme: „Oh man, da ist mir ja wieder etwas passiert. Ich hab 2 Tickets für Taylor Swift in Gelsenkirchen, aber an dem Tag ist meine Hochzeit. Will jemand meine Frau heiraten?“