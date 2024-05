Taylor Swift auf Schalke: Nach Verkaufstopp – neue Ticket-Nachricht lässt Fans ausflippen

Gleich an drei Abenden wird Weltstar Taylor Swift ihre Fans in der Gelsenkirchener Veltins-Arena zum Toben bringen. Ihre aktuelle „Eras Tour“ ist bereits die sechste Konzertreise der berühmten Popsängerin. Neben Amerika stehen natürlich Asien, Australien und Europa auf dem Programm – auch auf Schalke wird sie auftreten. Die Hotelbuchungen in Gelsenkirchen für den Konzertzeitraum vom 17. bis 19. Juli 2024 sind bereits um satte 502 Prozent (!) gestiegen (wir berichteten hier).

Doch nicht alle Fans konnten eines der begehrten Tickets ergattern. Und selbst die Glücklichen waren nicht geschützt: Am ersten Maiwochenende wurden mehrere Eventim-Accounts gehackt und zahlreiche Konzertkarten waren gefährdet.

Taylor Swift auf Schalke: Weiterverkauf von Tickets wieder möglich

„In den vergangenen Tagen haben Unbekannte versucht, durch den unautorisierten Zugriff auf Nutzerkonten in den Besitz von Tickets für Taylor Swifts ‚The Eras‘ Tournee zu kommen, um sie im Anschluss weiterzuverkaufen“, bestätigte Eventim unserer Redaktion gegenüber. Und nun?

Nach dem Hackerangriff wurde der Weiterverkauf von digitalen Tickets für die deutschen Konzerttermine von Taylor Swift, darunter auch das Konzert auf Schalke, gestoppt. Seit Montagabend (28. Mai) können Fans nun wieder Restbestände der begehrten Tickets erwerben. Die Voraussetzung ist natürlich wie immer, dass andere Fans ihre bereits gekauften Tickets in einer Ticketbörse zum Weiterverkauf anbieten.

Die Tickets waren nur über die Plattform Eventim erhältlich und innerhalb von wenigen Minuten nach Verkaufsstart restlos ausverkauft. Die Eintrittskarten wurden personalisiert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Daher ist es lediglich möglich, sie über eine Ticketbörse von Eventim weiterzuverkaufen – was jetzt wieder geht.

Mitte Juli ist es so weit und Taylor Swift wird nach Deutschland kommen, wo sie ihre Konzerte in Hamburg, München und auf Schalke spielen wird.