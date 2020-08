Gelsenkirchen: Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert – ein Schläger greift zur Kettensäge

Gelsenkirchen: Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist am Freitag heftig eskaliert. Einer der Schläger schnappte sich sogar eine laufende Kettensäge. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Streit heftig eskaliert!

Zwei Gruppen gerieten auf der Dickkampstraße, Ecke Husemannstraße aneinander. Die mindestens sechs Beteiligten, alle wohnhaft in Gelsenkirchen, sollen laut Polizei wegen finanzieller Streitigkeiten aufeinander losgegangen sein.

Gelsenkirchen: Streit eskaliert – Schläger greift zur Kettensäge

Die Personen waren zwischen 26 und 54 Jahre alt. Zunächst war ihre Auseinandersetzung rein verbaler Natur, doch die Situation eskalierte immer mehr. Schließlich bewaffneten sich die Streithähne mit den nächstbesten Gegenständen – von Holzbalken bis hin zu einer laufenden Kettensäge!

Derartig ausgerüstet bedrohten sich die beiden Gruppen. Im weiteren Verlauf des Streits erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Polizei kommt zu spät

Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, war die Schlägerei allerdings bereits beendet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (at)