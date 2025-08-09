Streit in Gelsenkirchen endet blutig – plötzlich zückt ein Mann das Messer

In Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen kam es am Freitag (8. August) zu einem Streit zwischen zwei 24-jährigen Männern. Auf der Straße „Auf dem Bettau“ zog einer ein Messer und verletzte den anderen. Laut Polizei musste das Opfer später im Krankenhaus behandelt werden.

Täter flüchtete – Polizei ermittelte in Gelsenkirchen

Nach der Tat flüchtete der Angreifer mit seinem Pkw vom Tatort. Die Lebensgefährtin des Opfers rief die Polizei. Dank Zeugenhinweisen und dem abgelesenen Kennzeichen konnte die Polizei den Täter, der ebenfalls aus Gelsenkirchen stammt, schnell ermitteln.

Wie die Polizei berichtet, kannten sich Täter und Opfer aus ihrem privaten Umfeld. Der Streit und die Eskalation in Gelsenkirchen werfen weiterhin Fragen auf. Die genauen Hintergründe des Konflikts sind derzeit noch unklar.

Die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es um den Gesundheitszustand des Opfers einen Tag nach dem Angriff bestellt ist, ist derzeit unbekannt.

