Gelsenkirchen: Wichtige Straße gesperrt – zahlreiche Anwohner sind betroffen

Hiobsbotschaft für Autofahrer in Gelsenkirchen!

Seit Mittwoch (24. Januar) ist eine zentrale Straße in der Stadt gesperrt. Hier müssen Kanalarbeiten stattfinden. Übel nur, dass die Sperrung einige Zeit andauern wird – und das Ende noch nicht einmal gewiss ist. Das dürfte die Gelsenkirchener überhaupt nicht freuen.

Gelsenkirchen: Wichtige Verkehrsader gesperrt

Ein defekter Abwasserkanal ist der Grund für die Arbeiten an der Grothusstraße in Gelsenkirchen. Die zentrale Verkehrsader ist deshalb ab sofort in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Horst gesperrt. Der Verkehr kann in die andere Richtung auch nur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die linke Spur kann im Auftrag der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) nicht genutzt werden.

Autofahrer sollten in dem Bereich mit erhöhter Aufmerksamkeit fahren, warnt das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen vor.

Gelsenkirchen: Stadt plant mit Zwei-Wochen-Zeitfenster

Die Stadt hat für die Bauarbeiten zunächst zwei Wochen einkalkuliert. Ob sie das jedoch halten kann? Denn die Arbeiten sind wie immer witterungsabhängig. Und bei den Wetteraussichten könnte es ganz schnell passieren, dass die Arbeiten mal für einen Tag oder länger unterbrochen werden müssen.

Diese Zeit muss dann natürlich hintendran gehängt werden. So werden aus zwei Wochen schnell mal drei. Für die Anwohner und Autofahrer der Stadt heißt es nun eins: Abwarten und Teetrinken. Vielleicht wird die Baustelle auch nach zwei Wochen fertig.

