Gelsenkirchen: Diese Straße wird zur Gefahr! Anwohner mit klarer Forderung

Diese Straße in Gelsenkirchen ist für viele Autofahrer der blanke Horror.

Gelsenkirchen. Die Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel hat es wirklich in sich: Schlaglöcher so weit das Auge reicht.

Doch das soll sich endlich ändern, fordern jetzt Bürger aus Gelsenkirchen und haben schon bestimmte Ideen.

Gelsenkirchen: Die Mängel-Liste der Polsumer Straße ist lang

Schlaglöcher, Asphaltrisse, fehlende Behindertenparkplätze, etc. Die Liste an Mängeln der Polsumer Straße ist lang!

Doch das soll sich ändern: Nun haben Bürger aus Gelsenkirchen die Chance, in einer Internetumfrage ihre Wünsche und Ideen zu teilen, wie die WAZ berichtet.

Gelsenkirchen: Bürger fordern, Bauarbeiten sollten bereits im Winter beginnen

Während die Stadt jedoch direkt zu Beginn darüber informiert, dass es mit den tatsächlichen Bauarbeiten noch ein paar Jahre dauern kann, sollen Bürger dennoch ihre Ideen jetzt schon sammeln können.

Die Polsumer Straße in Gelsenkirchen: Schlaglöcher, Spurrinnen und Asphaltrisse. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Das ist aber viel zu spät, sagt Roland Wetklo, Vertreter der „Bürgerstimme Nord“ aus Gelsenkirchen, und fordert gegenüber der WAZ, dass die Spurrinnen „noch vor dem Winter ausgebessert werden“ müssten.

Gelsenkirchen: Parkplätze sind unsicher

Auch die Parkplatzsituation sei ausbaufähig: Die seien so angeordnet, dass man beim Verlassen einer Seitenstraße herannahende Fahrzeuge gar nicht bemerke.

Die Polsumer Straße sei zudem nicht die einzige Strecke mit Gefahrenstellen: Andere Straßen in der Nähe seien ebenfalls kaputt oder sogar ungeeignet, wie Wetklo gegenüber sagte.