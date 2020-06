Gelsenkirchen: Frau steht an Ampel – sie kann kaum fassen, was sie da erwartet

Gelsenkirchen. Was ist das denn bitte? Diese oder eine ähnliche Frage dürfte sich eine Autofahrerin gefragt haben, die kürzlich an einer Ampel in Gelsenkirchen halten musste.

Auf der Ampel war nämlich nicht wie üblich lediglich ein rotes, gelbes oder grünes Feld zu sehen, sondern etwas, das im Straßenverkehr eigentlich so gar nichts zu suchen hat.

Gelsenkirchen: Unbekannte kleben DAS auf eine Ampel

So prangte auf der Ampel plötzlich ein großes Hanfblatt.

Unbekannte hatten auf der Ampel an der Horsterstraße eine Schablone auf dem grünen Licht angebracht, welches nur noch das Marihuana-Emblem durchschimmern ließ. Blitzschnell macht die Frau einen Schnappschuss von der ungewöhnlichen Beleuchtung. Sie findet: „Humor hatte der Verursacher auf jeden Fall.“ Die Stadt Gelsenkirchen sieht die Sache jedoch weniger gelassen.

Gelsenkirchen: Stadt findet Hanf-Ampel nicht so witzig

Die Ampelmännchen kennt man bereits in vielfachen Varianten: Als traditionelle Berliner Version, Bergmann oder auch in der weiblichen Ausführung – doch mit den von den Gemeinden und Kommunen vorgenommenen Veränderungen hat die Hanf-Ampel nicht wirklich etwas gemeinsam.

Auf der Ampel war ganz klar ein Hanf-Blatt erkennbar. Foto: Privat

Denn abgesprochen war die Aktion mit der Stadt Gelsenkirchen natürlich nicht. Oliver Schäfer, stellvertretender Pressesprecher der Stadt erklärt deutlich: „Jeder Eingriff in den Straßenverkehr stellt ein Risiko für den Straßenverkehr dar. Lustig ist das nicht.“

Positiv an der Angelegenheit sei, dass die Meldung über das Portal „Gemeldet“, welches die Stadt zur Mängelmeldung nutzt, bereits nach kurzer Zeit erfolgreich bearbeitet werden konnte. Entsprechend ist die Ampel in Gelsenkirchen wieder in ihren Ursprungszustand versetzt. Das sei ein Indiz dafür, wie gut das Portal von den Bürgern in Gelsenkirchen angenommen werde.

Bürger sind gespalten

Die sind allerdings geteilter Meinung was die Hanf-Ampel angeht. Einige finden die Aktion „cool“ oder „geil“, wie sie unter dem Foto von der Ampelanlage schreiben. Eine Frau hat zudem einen ganz ähnlichen Sticker auch in Velbert fotografiert.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So schreibt eine Nutzerin: „Joa, wenn die Sonne drauf knallt hat man im Auto kaum eine Möglichkeit zu sehen ob sie rot oder grün ist. Ich finde es nicht toll.“ Sie sieht es also ganz ähnlich wie die Stadt.

Die Erstellerin der Bilder selbst ist überrascht von dem Wirbel, den ihre Fotos ausgelöst haben. „Hätte ja nicht gedacht, dass dieser Streich so eine Welle schlägt. Von Wut, Unverständnis und einfach nur mal einem herzhaften Lacher, war ja alles dabei“, sagt sie gegenüber DER WESTEN. Und sie bestätigt etwas traurig: „Seit gestern ist die Ampel wieder hanffrei.“ (dav)