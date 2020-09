Stichwahl in Gelsenkirchen: Karin Welge (SPD) und Malte Stuckmann (CDU) treten an.

am 25.09.2020 um 21:30

Stichwahl in Gelsenkirchen: SPD will ihre Ruhrpott-Hochburg verteidigen

Spannung in Gelsenkirchen: Anders als bei der letzten Kommunalwahl 2014 gibt es diesmal wieder eine OB-Stichwahl. Der bisherige Oberbürgermeister Frank Baranowski tritt nicht erneut an, die Ruhrgebietsstadt sucht demnach ein neues Stadtoberhaupt.

Karin Welge (SPD) und Malte Stuckmann (CDU) treten in der Stichwahl in Gelsenkirchen gegeneinander an. Die Favoritenrolle liegt klar bei der Sozialdemokratin.

--------------------------

Zwischenergebnis der OB-Stichwahl in Gelsenkirchen (0/206 Wahlbezirke ausgezählt)

Karin Welge (SPD): x% (Ergebnis im 1. Wahlgang: 40,4%)

Malte Stuckmann (CDU): x% (Ergebnis im 1. Wahlgang: 25,1%)

Wahlbeteiligung: x% (Wahlbeteiligung im 1. Wahlgang: 41,5%)

--------------------------

Stichwahl in Gelsenkirchen: Termin, Briefwahl und die Oberbürgermeister-Kandidaten

Was macht die Stichwahl 2020 in Gelsenkirchen so spannend?

Traditionell ist die Stadt fest in SPD-Hand seit 1946, allerdings mit einer Ausnahme: Zwischen 1999-2005 war mit Oliver Wittke kurz ein CDU-Mann Oberbürgermeister. Zuletzt aber holte Sozialdemokrat Frank Baranowski, der seit 2004 im Amt war, wieder Traumergebnisse für die SPD. Mit der absoluten Mehrheit ist seit der Kommunalwahl am 13. September jedoch vorbei. Die SPD wurde zwar mit 35,1 Prozent wieder stärkste Kraft, verlor aber deutlich.

In die OB-Stichwahl geht SPD-Kandidatin Karin Welge mit 40,4 Prozent im ersten Wahlgang trotzdem als klare Favoritin. Welge wäre die erste Oberbürgermeisterin in der Geschichte Gelsenkirchens. Wie wichtig ein Wahlsieg der SPD in der Arbeiterstadt ist, zeigt sich auch daran, dass viele SPD-Spitzenpolitiker die Werbetrommel für sie rühren, wie beispielsweise Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

CDU-Kandidat Malte Stuckmann hat nur Außenseiterchancen in der Stichwahl. Immerhin: Die auch in Gelsenkirchen erstarkten Grünen gaben weder für ihn noch für Welge eine Wahlempfehlung ab.

--------------------------

Mehr über Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen ist überregional bekannt für die Bergbau-Vergangenheit als „Stadt der 1000 Feuer“.

Nun befindet sich die Stadt mit den rund 260.000 Einwohnern mitten in einem Strukturwandel.

Berühmt ist Gelsenkirchen besonders auch für den Fußballverein FC Schalke 04.

Ein beliebtes Freizeitangebot ist die ZOOM Erlebniswelt mit den Themenbereichen Alaska, Afrika, Asien und Grimberger Hof.

--------------------------

Stichwahl in Gelsenkirchen: Das sind die beiden OB-Kandidaten Karin Welge und Malte Stuckmann

Karin Welge (SPD): Die 57-Jährige blickt auf eine lange Verwaltungskarriere zurück. Nach ihrem Jura-Studium lehrte sie unter anderem Verwaltungsrecht und war Erste Beigeordnete und Vorstandsvorsitzende der Sozialstiftung in Xanten. Im Jahr 2011 kam die Mutter zweier Töchter dann nach Gelsenkirchen, wurde zuerst Sozialdezernentin, dann Kämmerin und ist aktuell Stadtdirektorin. Zu ihren Erfolgen zählt sie den ersten ausgeglichenen Haushalt seit 30 Jahren erreicht zu haben.

Malte Stuckmann (CDU): Der 42-jährige Rechtsanwalt gibt an, ein echter Gelsenkirchener zu sein, „auf Kohle geboren“. Stuckmann heiratete eine Frau, deren Eltern als Einwanderer aus der Türkei nach Deutschland kamen, das Paar hat zwei Söhne. Er will seine Heimatstadt in ein besseres Licht rücken und holt sich dafür die Unterstützung eines CDU-Parteifreundes aus Essen, der vorgemacht hat, wie man im Ruhrgebiet die SPD schlagen kann: OB Thomas Kufen.

So läuft die Stichwahl in Gelsenkirchen genau ab: Termin, Briefwahl, Wahllokale, Wahlbenachrichtigung, Maskenpflicht und eigener Stift

Bei der Briefwahl in Gelsenkirchen kam es vor der Stichwahl zu erheblichen Problem (mehr dazu hier). Alle, die in einem Wahllokal abstimmen, können am 27. September 2020 im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme dort abgeben. Dazu sucht man einfach wieder das Wahllokal auf, in dem man bereits im ersten Wahlgang der NRW-Kommunalwahl abgestimmt hat.

Wer seine Wahlbenachrichtigung in der Zwischenzeit verlegt und entsorgt hat, kann trotzdem wählen gehen. Nötig ist lediglich entweder ein Personalausweis, Reisepass oder Führerschein zur Identifizierung. Wie am 13. September 2020 sollen die Wählerinnen und Wähler wegen Corona einen eigenen Stift mitbringen. Außerdem gilt Maskenpflicht im Wahllokal.

--------------------------

Mehr zu den OB-Stichwahlen in NRW:

--------------------------

(mag)