„Shithole“-Diskussion in Gelsenkirchen geht in die nächste Runde – „Es ist ein Angstgebiet“

Die „Shithole“-Debatte bei der EM 2024 hat Gelsenkirchen tief ins Mark getroffen. Das Urteil eines englischen Fußball-Fans, der die Ruhrpott-Stadt in einem Video als „Drecksloch“ bezeichnete (mehr dazu hier >>>), ging viral.

Viele Gelsenkirchener zeigten Flaggen und wehrten sich gegen die Kritik des Briten (hier im Video >>>). Doch, dass die Ruhrpott-Stadt unter massiven Problemen leidet, daran besteht kein Zweifel: Schrottimmobilien, hoher Leerstand in der City, hohe Jugendkriminalität oder Personalmangel an Schulen, um nur einige zu nennen. In einer Gesprächsrunde mit der neuen Oberbürgermeisterin Andrea Henze (SPD) in einem Popup-Studio des WDR in Gelsenkirchen, legte eine Anwohnerin aus Gelsenkirchen jetzt den Finger in die Wunde.

Gelsenkirchenerin schimpft: „Es ist ein Angstgebiet“

„Es ist ein Angstgebiet geworden. Wir trauen uns als Bürger dort nicht mehr einkaufen zu gehen“, berichtet die Gelsenkirchenerin aus ihrem Viertel in Bulmke-Hüllen. Sie wohnt im Bereich des neuen Gewerbe- und Industrieparks auf dem Gelände des ehemaligen Hüttenwerks „Schalker Verein“. Hier liegen die Nerven der Anwohnenden seit geraumer Zeit blank, wie die „WAZ“ bereits vor einem Jahr berichtet hatte.

Hintergrund: Die Raser- und Poserszene, die vom Graf-Bismarck-Areal vertrieben wurde, hatte ihren Treffpunkt ins Gewerbegebiet in Bulmke-Hüllen verlegt. Eine Situation, die Anwohnende extrem belastet: „Ich bin hier in Gelsenkirchen geboren. Aber ich muss sagen: Ich weiß nicht, ob ich noch lange hier wohnen werde“, so die verzweifelte Gelsenkirchenerin in der WDR-Gesprächsrunde.

Gelsenkirchenerin „sehr enttäuscht“

Sie habe ihre Anliegen schon bis zum Landrat vorgetragen, berichtet die Anwohnerin. „Viel ist jetzt nicht zustande gekommen, was mich sehr enttäuscht.“ Zwar habe die Stadt Halteverbotsschilder installiert. „Aber wer kontrolliert die nach 22 Uhr, an Feiertagen, an Sonntagen?“, fragt die gebürtige Gelsenkirchenerin. Ständig die Polizei wegen Ruhrstörungen zu rufen, sei aus ihrer Sicht auch nicht die Lösung. Schließlich hätten die Beamten andere Sachen zu tun.

Stattdessen sollte es mehr Kontrollen geben durch Kräfte des Ordnungsamts. Ihr Appell in Richtung Andrea Henze: „Bitte helfen Sie uns Anwohnern in Bulmke-Hüllen.“ Die neue Oberbürgermeisterin hatte bereits im Wahlkampf mit der frustrierten Anwohnerin gesprochen. Sie habe „ein dickes Buch voller Aufgaben“ nach den Gesprächen in der Stadt mitgenommen und versprach: „Ich werde das, was wir in unserem Gespräch angesprochen haben, umsetzen. An diesen Worten wird die SPD-Politikerin im Laufe ihrer Amtszeit gemessen werden.

