Mann vergeht sich an Frauen in Gelsenkirchen – Polizei jagt Sex-Täter mit auffälligem Aussehen

Treibt ein Sex-Täter sein Unwesen in Gelsenkirchen?

Am Montagabend (15. September 2025) wurde eine 15-jährige Jugendliche in Gelsenkirchen von einem jungen Mann belästigt. Der maskierte Täter verfolgte sie nach dem Aussteigen aus dem Bus und fasste sie unsittlich an. Anschließend bedrohte er sie, ließ sie aber schließlich wieder gehen. Die Ermittlungen verliefen bisher ohne Erfolg.

Es sollte nicht der einzige Vorfall in Gelsenkirchen bleiben.

Sexuelle Belästigung in Gelsenkirchen

Eine zweite Belästigung wurde der Polizei Gelsenkirchen am Montag (22. September) gemeldet. Eine 54-jährige Frau gab an, am Morgen des 1. September in Gelsenkirchen auf der Fürstinnenstraße von hinten angefasst worden zu sein.

Sie schlug den maskierten Angreifer mit einem Regenschirm. Daraufhin schubste der Mann sie zwischen zwei geparkte Autos, ließ aber von ihr ab.

Polizei Gelsenkirchen ermittelt mit Nachdruck

Die Polizei Gelsenkirchen vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Beide Frauen beschreiben ihren Peiniger als jung. Er soll zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter groß sein. Die Jugendliche sprach von einem Mann mit breiter, muskulöser Statur mit eher rundlichem Gesicht, dunklen Haaren und dunklen Augen. Möglicherweise habe er einen Bart und auffällige Akne-Narben. Außerdem hätte der Mann einen leichten, ihr unbekannten Akzent in der Stimme gehabt.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet weitere Zeugen und mögliche Opfer, sich unter 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.